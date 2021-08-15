تحتفل لولو أكبر شركة تجزئة وأسرعها نموًا في المنطقة والمؤسسة الرئيسية لمجموعة لولو، بمرور 75 عامًا على العلاقات المشتركة بين السعودية والهند من خلال ترويج المنتجات الهندية في جميع فروعها في «احتفالات السعودية والهند».

افتتح المعرض اليوم في لولو هايبر ماركت أفينيو مول، الرياض الدكتور أوصاف سعيد، سفير جمهورية الهند لدى المملكة العربية السعودية، ورافقه خلال الافتتاح شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى ومسؤولون آخرون في مجموعة لولو.

وقال السفير أوصاف سعيد: «يسعدني أن أفتتح هذا المعرض للمنتجات الهندية من الحبوب الغذائية التي تشكّل جزءًا أساسيًا في مائدة الطعام إلى الفواكه الطازجة والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية من الهند، وتمثل مجموعة لولو جسرًا ثمينًا بين الهند والمملكة العربية السعودية، وتُعد هذه الفرصة ممتازة لإبراز مجموعة متنوعة من المنتجات الهندية للعملاء. لقد مرت 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والهند، وتم إطلاق «احتفالات السعودية والهند» بالشراكة مع لولو، كما تم إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات الهندية الجديدة في المعرض. نهنئ مجموعة لولو خصوصاً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، يوسف علي ام. اي خلال عمله في شق طريق الهند في سوق المواد الغذائية».

وأقامت لولو المعرض في جميع فروعها في المملكة ويتضمن عروضاً ترويجية على الأزياء والإلكترونيات، وأُطلقت منتجات جديدة من الهند تشمل فاكهة التنين من جراميا ونيوتري اورج، هيوجو، ريتزال، ميلكي فريش، بيكاجي و دي-الايف. وأُطلق أيضًا معرض الزفاف السعودي، حيث ستتوفر مجموعة واسعة من الأقمشة الهندية لتصميم الجلابيات والعبايات. يستمر المعرض حتى 21 أغسطس 2021.

وتستورد مجموعة لولو أكثر من 3500 روبية قيمة المنتجات الهندية سنويًا ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأشهر القادمة.

وقال شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى «إن احتفالات السعودية والهند هي بمثابة تقدير لعلاقات المجموعة القوية مع شبه القارة، وكان عدد المنتجات الهندية التي أطلقناها خلال العامين الماضيين أكثر مقارنة بما قمنا به خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا يدل على كفاءة فريق العمل في جلب المزيد من المنتجات من الهند والترويج لها في المملكة العربية السعودية».

وتم إطلاق مسابقة «اختبر مدى معرفتك عن علاقتنا مع الهند» في حساب لولو الرسمي في تويتر.