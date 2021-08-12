دأبت تتراباك، الشركة الرائدة عالميًا على توفير حلول التغليف والتعبئة ومعالجة الأغذية ومواصلة سعيها أن تكون السباقة داخل وخارج القطاع، لتوفير وتحقيق الحلول المستدامة لكلٍ من العملاء والمستهلكين. ويتناغم هذا الجانب مع أسس الشركة، من خلال رسم أهداف واضحة لمستقبلٍ مستدام يشمل عبوات قابلة للتجديد بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتشمل الاستدامة الاستعانة بمصادر مسؤولة، تقليل البصمة الكربونية، والمواد المتجددة، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام بحد ذاته، مع ضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وسلامة الأغذية وحفظ الأغذية والحد من هدر مخلفات الطعام وتوافره في جميع أنحاء المصنع.

ولقد أطلقت تتراباك المنطقة العربية، في إطار مسيرتها نحو عالم أكثر استدامة، حملة «اختر الطبيعة.. اختر العبوة الكرتونية»، وذلك بهدف توجيه الاهتمام نحو تحديات المناخ، وإلهام الناس لمعرفة المزيد عن التأثير البيئي للعبوات الغذائية، وتسليط الضوء على جهود تتراباك لمعالجة هذه القضايا. ولقد تم تصنيف تتراباك أخيرا، بناءً على العمل الذي أنجزنه حتى الآن، كواحدة من أفضل 50 شركة رائدة في مجال الاستدامة والمناخ.

وبحلول العام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.1 مليار نسمة، الأمر الذي سيتطلب زيادة بنسبة 70% في توافر الأغذية. ويساعد قطاع التعبئة والتغليف في الحفاظ على الأغذية آمنة ومغذية ومتاحة. ومع فقدان 33% من مخلفات الطعام أو إهدارها سنوياً، تلعب عملية التعبئة والتغليف عالية الأداء- دوراً أساسياً في نظام التوصيل العالمي الحالي للطعام. وتؤمن تتراباك بأن حلول معالجة الأغذية وتعبئتها المستدامة يمكن أن تحدث فرقاً، حيث تساهم في إطعام العدد المتزايد من السكان مع المساعدة في التخفيف من حدة تغير المناخ ومعالجة المخاوف والهواجس البيئية الأخرى.

وتتعاون تتراباك مع العديد من اللاعبين الرئيسيين عبر سلسلة القيمة، جنباً إلى جنب مع أكثر من 170 عملية إعادة تدوير حول العالم، لتعزيز سلسلة قيمة إعادة التدوير بأكملها. ويمكن للشركة، من خلال تعزيز البنية التحتية العالمية لإعادة تدوير الكرتون، ضمان تحويل الكرتون إلى مواد خام ومنتجات جديدة، مع الاحتفاظ بالموارد القيّمة المستخدمة للمساعدة في تحقيق الاقتصاد الدائري.

وقال نيلز هيوقارد، مدير عام تتراباك في المنطقة العربية: «تلعب تعبئة وتغليف الأغذية دوراً أساسياً في إطعام العالم، ولكن يجب أن يتم ذلك على نحو مستدام، حتى لا يتم توافر الغذاء على حساب الكوكب. ومن هنا يأتي التزام تتراباك بجعل الطعام آمناً ومتاحاً في كل مكان بطريقة تحمي السلع، وتؤمن حماية الطعام وحماية الناس وكذلك حماية الكوكب. وفي إطار جهودنا للحد من الأثر المناخي مع المساعدة في ضمان الأمن الغذائي للمستقبل، نأخذ في الاعتبار اعتماد نظرة شاملة على دورة الحياة لحلولنا».

وأضاف «نحن نبحث عن فرص عبر سلسلة قيمة إعادة التدوير بأكملها لتحسين كيفية إعادة تدوير الكرتون. ونحن نعتبر أنه من واجبنا الأساسي دعم جمع وفرز وإعادة تدوير عبوات التغليف. وانطلاقاً من ذلك، وبالتعاون مع مصنعي المواد الغذائية والبلديات وممن يقومون بإعادة التدوير وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع أنحاء القطاع، نحن في خضم مسيرة طويلة لتطوير وتوسيع نطاق إعادة تدوير الكرتون المرتكز على الورق، ما يساعد على جعلها العبوة الغذائية الأكثر استدامة في العالم. ونحن نقود أيضاً مشاركة المستهلك في إعادة التدوير بالتعاون مع عملائنا وشركائنا. ومن الجدير ذكره أيضاً، أنه قمنا في المملكة العربية السعودية، بتكوين شراكة إعادة التدوير الأولى من نوعها في المنطقة مع OPI «العبيكان للصناعات الورقية» لإعادة تدوير الورق من الكرتون الذي يتم تجميعه بعد الاستهلاك. كما تقوم OPI بإدارة النفايات على مستوى الشركة، وعلى استعداد لبدء العمل على البرامج التي من شأنها زيادة عمليات الجمع والتي تساهم في سلسلة قيمة إعادة التدوير المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل شراكة إعادة تدوير أخرى مع STP «مصنع قمة السعودية للبلاستيك»، المصنع الرائد لإعادة تدوير البلاستيك في المنطقة، وذلك بهدف إعادة تدوير بقايا البلاستيك والألمنيوم المتبقية الناتجة عن إعادة تدوير الكرتون في OPI. وتتمتع STP بخبرة تمتد أكثر من 15 عاماً في نطاق عملها، حيث تتمتع بقدرة إعادة تدوير نحو 50 ألف طن من البلاستيك سنوياً. وتجتمع كل هذه التطويرات معاً لضمان إمكانية إعادة تدوير عبواتنا بالكامل».

تحتوي العبوات الكرتونية من تتراباك، على نحو 70% من الورق المقوى من الألياف الخشبية من مصادر مسؤولة. وتعمل تتراباك وفقاً لمعايير الاستدامة الطوعية المعتمدة في مجلس الإشراف على الغاباتFSC™، حيث إن كل الورق المقوى الذي تستخدمه بنسبة 100% معتمد من قبل FSC™، الأمر الذي يعني أن جميع الغابات التي تشكل مصدرا أساسيا للمواد الأولية لإنتاج الورق المقوى يتم إدارتها بطريقة تحمي التنوع البيولوجي وتضمن التجديد. وتعمل الشركة على زيادة نسبة الكرتون في عبواتها وتواصل بذل جهودها لضمان أن المواد الخام للتصنيع تأتي من مصادر مسؤولة ومستدامة.