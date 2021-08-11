أطلقت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية مجموعة الأجهزة الفائقة- Super Device التي ستمكّن المستهلكين في المملكة العربية السعودية من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتعزيز إنتاجيتهم والاتصال بسلاسة وانسيابية بين المنتجات المختلفة.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي الذي أقيم في مركز المؤتمرات قاعة الاحتفالات في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض في 10 أغسطس، اطّلع الحاضرون على القدرات والميزات الكثيرة التي تزخر بها المنتجات الجديدة من أجهزة هواوي الفائقة Super Device ومنها جهازHUAWEI MatePad Pro، وذلك من خلال معرض لمجموعة من الأعمال الفنية المذهلة التي تُبرز تقنيات الجهاز المبتكرة.

يمنح مفهوم الأجهزة الفائقة Super Device المستهلكين القدرة على الاتصال والتعاون بسلاسة عند استخدام منتجات هواوي المختلفة. وتشمل منتجات Super Device جهاز HUAWEI MatePad Pro وشاشة HUAWEI MateView المستقلة وسلسلة HUAWEI MateBook وسماعات HUAWEI FreeBuds 4، بالإضافة إلى ساعات HUAWEI WATCH 3 وسلسلة الهواتف HUAWEI nova 8. الأجهزة الفائقة Super device هي تجربة تجمع منتجات متعددة وترتقي بخاصية الاتصال البيني إلى مستوى جديد كلياً، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المختلفة لهذه الأجهزة دون عناء. وقد جعلت هواوي كل ذلك ممكنًا من خلال تطبيق التكنولوجيا الموزعة التي تكسر الحواجز التقليدية التي ُخلَقت عادة بين تلك الأجهزة.

وعرض الفنانان الرسّامان ريكس شوك وضياء رامبو أعمالهما الفنية المذهلة خلال الحدث والتي كانت عبارة عن لوحتين: الأولى بعنوان «The Hustle doesn't stop»، والثانية بعنوان «The infinity»، مع تقنيات عرض رائعة وملفتة للغاية. وسلّط ريكس شوك الضوء في لوحته على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وركز على موضوعات حول الطَموحين والحالمين الذين يسعون لبناء غد أفضل. واستلهم عمله الفني من أسلوب حياة رواد الأعمال والمبدعين والأشخاص المبتكرين الذين يتقدمون نحو تحقيق تطلعاتهم يوماً بعد يوم مع التفكر والاستمتاع خلال الرحلة.

أما عمل ضياء رامبو فركّز على رمز اللانهاية، الشكل المشابه لرقم ثمانية جانبية. ويشير العمل إلى مفهوم اللانهاية سواء في الرياضيات أو حتى مجازاً في ما يتعلق بالحبّ.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد بيل يو، نائب رئيس شركة شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: «هذه الأعمال الفنية المعروضة اليوم تسلط الضوء على القدرات المذهلة لجهاز HUAWEI MatePad Pro. ويُمثّل هذا الأمر جانباً واحداً من تجربة الأجهزة الفائقة Super Device. من خلال إنشاء نظام مشترك يربط بين الأجهزة المختلفة، وهنا لا يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي فحسب، ولكنهم أيضاً سيصبحون أكثر إنتاجية. ويتيح جهازنا الفائق للمستخدمين الاستفادة من القدرات والمزايا الفريدة للأجهزة المختلفة بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام وفعالة.»

وأضاف: «في هذا السياق، نحن أكثر من مجرد شركة لتصنيع الهواتف الذكية، فلدينا مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة الاستهلاكية مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الصوتية وغيرها.»

وتم إنجاز العمل الفني المعروض باستخدام HUAWEI MatePad Pro وباستخدام قلم HUAWEI M-Pencil. هذان المنتجان يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي، حيث يمكّن الجيل الثاني من القلم المستخدمين من تحويل الجهاز اللوحي إلى لوحة لرسم أعمالهم الفنية. ويعتبر قلم M-Pencil منتجاً ذكياً وسلساً للغاية ويحاكي تماماً استخدام الفرشاة أو قلم الرصاص العادي.

وبالتالي يمكن للفنانين رسم لوحاتهم باستخدام حاسوبهم اللوحي والاستمرار في تعديل وتحسين إبداعاتهم على الشاشة المستقلة الأكبر حجماً بسرعة وكفاءة من خلال توصيل الجهازين. فهذه المنصة الموحدة تسمح لجميع المنتجات بالعمل بشكل مثالي مع التبديل في الوقت نفسه بين الإمكانات والوظائف الفريدة لكل جهاز.

وباعتباره الجهاز اللوحي الرائد والمتميز من هواوي للإنتاجية والإبداع، يقدم جهاز HUAWEI MatePad Pro بمقاس 12.6 بوصة أفضل أداء بفضل مجموعة شرائح Kirin 9000E Flagship. تم تصنيع هذا المعالج المتقدم بدقة 5 نانومتر مما يمكنه من الاستفادة من حوسبة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي عند الحاجة. وفي الوقت نفسه، يتميز هذا الجهاز اللوحي المذهل بمقاس 12.6 بوصة والمزود بشاشة عرض كاملة فائقة الاتساع بتناسب 16:10 ودقة 2k (AMOLED) مع أعلى نسبة شاشة إلى هيكل جهاز في العالم والبالغة 90%. كل هذه القدرات تعني إمكانية إكمال مهام الإبداع دون عناء مع زيادة معدل الإنتاجية أيضًا.

ويعد HUAWEI MatePad Pro جزءاً من تجربة الأجهزة الذكية من هواوي والتي تشمل HUAWEI MateView، أول شاشة مستقلة خاصة بالشركة. وتتميز الشاشة اللاسلكية بالألوان الواقعية مع حجم كبير وعرض فائق الدقة 4k+ ودقة 3850 × 2560 بكسل وشريط ذكي من هواوي ومكبرات صوت مزدوجة ونظام صوت بميكروفون مزدوج.

من ناحية أخرى، يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 15 مزوداً بهيكل معدني رقيق وخفيف، باستخدام مفهوم التصميم البسيط «Pure Shape» من هواوي. كما أنه يمتاز بمعالج Intel® Core™ القوي وشاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView بمقاس 15 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل جهاز تبلغ 87%، مع شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت والعرض الخالي من الوميض مما يساعد على تقليل إجهاد العين.

وتعد سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أحدث سماعات أذن بتقنية البلوتوث True Wireless مقدمة من الشركة. وهي مجهزة بتقنية إلغاء الضجيج النشط ANC 2.0 مع تصميم مريح للأذن ووزن خفيف مع جودة صوت عالية الدقة وتوصيل صوتي ذكي.

كذلك يوجد المزيد من الابتكارات المرتقبة مع سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 التي توفر للمستهلكين عمر بطارية طويل للغاية وميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية وتصميم خارجي فائق الرقي والأناقة. وتوفر سلسلة الساعات الذكية مستشعر درجة حرارة عالي الدقة لأول مرة لدعم الكشف عن درجة حرارة الجلد والكشف عن غسل اليدين واكتشاف السقوط.

أما هاتف HUAWEI nova 8 فهو يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. كما أنه يمتاز بخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، ناهيك عن الشاشة الرائعة بمعدل تحديث 90 هرتز وعمق ألوان 10 بت للحصول على تجربة صورة وفيديو تفاعلية وغامرة.

يذكر أنّه سيتم طرح سلسلة ساعات HUWEI WATCH 3 وهاتف HUAWEI nova 8 في المملكة العربية السعودية قريباً.. ترقبوها.