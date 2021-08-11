ارتفعت أصول البنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22.8% لتصل إلى أكثر من 2.892 تريليون ريال، بزيادة بلغت 538.56 مليار ريال مقارنة بـ2.353 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2020.واستحوذ البنك الأهلي السعودي على أكثر من 63% من إجمالي الزيادة بقيمة بلغت 339.57 مليار ريال، فيما حقق مصرف الراجحي ثاني أعلى وتيرة في الأصول بنسبة 30.8%.وقرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021، بقيمة 2.91 مليار ريال.وفي سياق متصل، واصل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية تسجيل صافي شراء من خلال تعاملاتهم على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي «تاسي» بالأسبوع المنتهي في 5 أغسطس الجاري، مقابل استمرار البيع على صافي تعاملات السعوديين والخليجيين، مقارنة مع الأسبوع السابق.ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «تداول السعودية»، سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 867.99 مليون ريال، مقابل صافي بيع للسعوديين والخليجيين بـ656.64 مليون ريال و211.36 مليون ريال على الترتيب.وبلغ إجمالي الشراء من جانب الأجانب 3.19 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي تشكل 8.35% من المشتريات الإجمالية للمستثمرين في «تاسي»، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 2.32 مليار ريال تمثل 6.08% من عمليات البيع بالسوق.وتباين أداء المستثمرين الأجانب؛ مع تسجيل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين صافي شراء بقيمة 889.16 مليون ريال و5.19 مليون ريال على التوالي، فيما حققت اتفاقيات المبادلة صافي بيع بقيمة 25.61 مليون ريال.