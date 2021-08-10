سجلت سوق الأسهم السعودية، أمس، أعلى مستوى لها منذ يناير 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية.وقفز المؤشر العام للسوق بنسبة 0.91% ما يعادل 102 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.299.87 نقطة، حيث تفاعل المستثمرون إيجابا مع أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني، التي تم إعلانها بعد جلسة أمس الأول (الاثنين).وربح المؤشر الرئيسي للأسهم 2618 نقطة منذ بداية العام حتى جلسة، أمس، تعادل نسبة نمو 30%.وبلغت قيمة التداولات عند الإغلاق نحو 7.4 مليار ريال، عبر تداول نحو 189 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.79 تريليون ريال.ودعم صعود المؤشر ارتفاع مؤشر قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.66%، بالتزامن مع تصدر أسهم البنوك لقيم وأحجام التداولات، بعد أن تصدر سهم الأهلي الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة التداولات بنحو 446 مليون ريال عبر تداول 7.5 مليون سهم.وجاء بنك الجزيرة بالمرتبة الثانية من حيث أحجام التداول بنحو 6.9 مليون سهم. كذلك جاء سهم الراجحي ضمن الخمسة الأكثر نشاطا بالقيمة بقيمة 286 مليون ريال.وأظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 بحسب بيان وزارة المالية، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.وكشفت أرقام الميزانية السعودية نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال. وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي.وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021.وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.