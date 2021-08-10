«كونترول» أحدث الابتكارات المقدّمة من «ڤوكس سينما» تمنح الجمهور فرصة تحقيق تأثير جماعي فوري على حبكة وأحداث الفيلم إطلاق هذه التجربة السينمائية الفريدة من نوعها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية ابتداءً من 5 أغسطس

أعلنت «ڤوكس سينما»، الذراع السينمائية لشركة «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن تقديمها لتجربة «كونترول» (CTRL)، أول تجربة أفلام تفاعلية في المنطقة، والتي تتيح للجمهور تحديد كيفية تطور الأحداث والحبكة للفيلم السينمائي بشكل جماعي. وتأتي هذه التجربة، التي تشكّل أحدث ابتكارات «ڤوكس سينما»، بالشراكة مع شركة الإنتاج والترفيه والتكنولوجيا «كينو إندستريز» (Kino Industries)، وسيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية يوم 5 أغسطس القادم.

وسُيعرض ضمن تجربة «كونترول» فيلم «نوبة متأخرة» (Late Shift) (المصنّف لفوق سن 18 عاماً) أول فيلم تفاعلي طويل في العالم، ويتيح لرواد السينما تحديد مصير الشخصية الرئيسية ومسار أحداث الفيلم، باستخدام نظام تصويت بسيط وسهل عبر تطبيق خاص. ويحتوي فيلم الجريمة والتشويق هذا على توصيفات سردية متعددة، تتألف من 180 نقطة قرار وسبع نهايات مختلفة، ويتخذ الجمهور عادةً 40-50 قراراً ضمن الفيلم، في حين تجمع التكنولوجيا المتطورة والسلسة تصويت الجمهور، وتختار الخيار الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات. فيلم «نوبة متأخرة» من إخراج وكتابة توبياس ويبر، مخرج الأفلام الحائز على عدة جوائز والمؤسس المشارك في «كينو أندستريز»، إلى جانب مايكل روبرت جونسون مؤلف فيلم «مغامرات شيرلوك هولمز» الذي أخرجه للسينما غاي ريتشي. ولقد حصل الفيلم الذي نال استحسان النقاد، على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA Cymru لعام 2018.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» و«ماجد الفطيم لأسلوب الحياة» في المملكة العربية السعودية: «نحن في غاية الحماسة للشراكة مع «كينو إندستريز»، وتقديم تجربة الأفلام التفاعلية في «ڤوكس سينما»، الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية. وتمنح هذه التجربة الجديدة، التي ترتقي بالابتكارات التكنولوجية إلى مستوى آخر، الجمهور فرصة تحقيق تأثير جماعي فوري على حبكة وأحداث الفيلم لتحقيق تجربة شخصية أكثر. تجمع «كونترول» الواقع والخيال في الفيلم مع الطابع التفاعلي لألعاب الفيديو، لتحقيق بُعدٍ جديد من المتعة. تحتضن المملكة العربية السعودية محبي السينما، وتتميز بمجتمع مزدهر من لاعبي ألعاب الفيديو، لذلك ليس لدي أدنى شك، في أن هذه التجربة التشاركية والفريدة من نوعها والمبهجة، ستحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير في كافة أرجاء المملكة. نؤمن في «ڤوكس سينما»، بتجربة ارتياد السينما، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث باستمرار عن طرق جديدة لتنويع عروضنا من خلال تقديم مفاهيم وتجارب عالمية ورائدة تتجاوز توقعات زوارنا المميزين».

من جهته قال شادي إيلي مطر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «كينو إندستريز»: «يسعدنا أن نتعاون مع «ڤوكس سينما» في هذا المشروع المميز، حيث تمثل بالنسبة لنا نموذجاً على شركات عرض الأفلام العصرية، بفضل ما لديهم من جرأة وابتكار وأفكار فريدة، ونحن في «كينو» نشاركهم الرؤية ذاتها، وستساهم هذه الشراكة في وضع معايير جديدة في المستقبل للسينما في المنطقة».

سيتم عرض فيلم «نوبة متأخرة» (Late Shift) يومياً عند 6:00 مساءً و10:00 مساءً (من الأحد إلى الخميس)، في «ڤوكس سينما» في «واجهة الرياض»، و«صحارى»، و«القصر»، و«الرياض بارك»، و«تاون سكوير»، و«رد سي مول»، و«ذا رووف». كما سيتم عرض هذه التجربة في عدد من صالات «ڤوكس سينما» المختارة في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت «ڤوكس سينما» قد حازت على جائزة «أفضل تجربة سينمائية» ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) للسنة الثانية على التوالي خلال عامي 2019 و2020.

وتتوفر تذاكر فيلم «نوبة متأخرة» عبر موقع «ڤوكس سينما» voxcinemas.com وعبر تطبيق «ڤوكس سينما»، أو عبر شباك التذاكر في أي من فروع «ڤوكس سينما»، ويعرض الفيلم باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية.