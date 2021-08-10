أطلقت لولو مبادرة «هذا موسمها» في السعودية اليوم، حيث يتم خلالها تسليط الضوء على مجموعة لذيذة من الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا. وانطلقت مبادرة «هذا موسمها» في 3 مدن، وتساعد المزارعين المحليين وتدعم فكرة الوزارة المستدامة في السلسلة الغذائية. وحضر الافتتاح د. سليمان الخطيب وكيل الوزارة المساعد، ود. ماجد الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، والمهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، ود. غالب الصعيدي نائب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الغربية، إلى جانب المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم محمد، وضيوف آخرون وبحضور ممثلين إعلاميين ومسؤولي شركة لولو.

ويُعتبر موسم العنب والبطيخ والموز والبابايا في هذا الشهر، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض الفواكه والخضراوات الأخرى، كما ستتوفر جميع المنتجات المحلية بأسعار مخفضة بشكل خاص.

وقال د. سليمان الخطاب وكيل الوزارة المساعد: «تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بدعم المزارعين المحليين، وباعتبار شركة التجزئة الرائدة في المملكة، يسعدنا جدًا أن تكون لولو في هذه الحركة لاستدامة إنتاج الغذاء المحلي»، نحن نجرب تقنيات زراعية جديدة للترويج للمنتجات المحلية ونحن على يقين من أن العملاء سيحبون المذاق المحلي الطازج.

وستكون المبادرة في جميع متاجر لولو هايبرماركت السعودية. وقال السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى: «لولو تلعب دوراً مهمًا في استدامة السوق والأمن الغذائي ونحن نرى أن هذه المبادرة ستكون لصالح المزارعين المحليين وعملائنا»، اليوم نخزن ما يقارب من 60 طنًا من الفواكه المحلية أسبوعيًا، عبارة عن أربعة أنواع من العنب، وثلاثة أنواع من التمور، ونوعين من البطيخ والموز والبابايا.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة مشتريات لولو السنوية من الفاكهة والخضراوات المزروعة محليًا 25000 طن ويشمل ذلك البطيخ والموز والبابايا والخيار والطماطم والبصل والبطاطس والفلفل الأخضر والمانجو والأعشاب والأوراق.