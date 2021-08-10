حذر البنك المركزي السعودي من التجاوب مع أي اتصال يدعي أنه من البنك ويطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية، داعيا إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات.

وأكد البنك المركزي أنه لا يطلب البيانات السرية الخاصة بالأشخاص (بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية)، كما أنه لا يستخدم الرقم المخصص لاستقبال مكالمات العملاء (666-1256-800) في الاتصال على العملاء، مشيرا إلى أن هذا الرقم مخصص لتلقي المكالمات الهاتفية فقط.

وأوضح أن من أساليب الاحتيال المالي: استخدام برمجيات تغيير أرقام الهاتف، أو استخدام عناوين بريد إلكتروني ومواقع إلكترونية مزورة لجهات عامة أو مالية؛ لإقناع الشخص بالإفصاح عن بياناته السرية والمالية؛ بهدف الوصول إلى حساباته المصرفية وسرقة أمواله.