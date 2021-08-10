سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 11.9% في شهر يونيو من عام 2021، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يونيو 2020).

ووفقا لما نشرته الهيئة العامة للإحصاء في موقعها الإلكتروني اليوم (الثلاثاء)، فإن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3% (الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%)، حيث زادت المملكة العربية السعودية إنتاج النفط من 7.4 مليون برميل يوميا في يونيو 2020 إلى 8.9 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في يونيو 2021 بنسبة 4.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع، ويعزى ذلك إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر يونيو 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وقد انخفض الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.2% مقارنة بشهر يونيو 2020، كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر (يبلغ 2.9%) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو 2021.

كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% في شهر يونيو 2021 مقارنة بالشهر السابق، وارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق، وكذلك ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.9% مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض، في حين انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مايو 2021.

يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي، اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة، والممثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر -التي تنشر على أساس شهري- وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).