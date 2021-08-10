كشفت ميزانية الدولة للربع الثاني من 2021 تراجع عجز الميزانية 4.613 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 248.106 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 252.719 مليار ريال، وتراجعت نسبة العجز مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 38.03% بعد أن كان العجز في الربع الأول نحو 7.44 مليار ريال. وقفزت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 31.49% لتصل إلى 115.956 مليار ريال، مقارنة بإيرادات كانت في الربع الأول قيمتها 88.185 مليار ريال، بزيادة الإيرادات بما يعادل 27.771 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 13.36% لتصل إلى 132.15 مليار ريال، مقارنة بإيرادات في الربع الأول بقيمة 116.576 مليار ريال.أما الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 122.94%، لتصل إلى 7.183 مليار ريال، مقارنة بإيرادات كانت 3.222 مليار ريال في الربع الأول، بزيادة قيمة الإيرادات في 3 أشهر بما يعادل 3.961 مليار ريال.51.09 مليارتمويل عجز الميزانيةوعن آلية تمويل العجز في النصف الأول من العام الحالي، كشفت وزارة المالية أن تمويل العجز لم يستخدم من (الحساب الجاري أو من الاحتياطيات الحكومية)، وإنما تم بقيمة 23.795 مليار ريال من تمويل الدين الداخلي في الربع الثاني، وبقيمة 27.296 مليار ريال من تمويل الدين الخارجي، ليبلغ إجمالي تمويل عجز الميزانية 51.09 مليار ريال، (منها مبالغ لم يتم استخدامها في تمويل عجز النصف الأول من العام الحالي، وسيتم استخدامها لسداد عجز الميزانية خلال النصف الثاني).صرف 28 % من ميزانية البلدية المعتمدةأظهرت اعتمادات الميزانية للقطاعات المنصرفة في الربع الأول أن قطاع الخدمات البلدية يعد أقل القطاعات صرفا من ميزانيتها السنوية المعتمدة، بصرف نحو 28% من ميزانيتها المعتمدة، بما يعادل 14.25 مليار ريال، من أصل 50.8 مليار ريال معتمدة خلال كامل العام، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الموارد الاقتصادية، بصرف نحو 37% من ميزانيته المعتمدة بقيمة 37.14 مليار ريال من أصل 72.4 مليار ريال.فيما جاء القطاع العسكري من أعلى القطاعات صرفا من ميزانيته المعتمدة، بصرف 54% من ميزانيته بواقع 93.91 مليار ريال من أصل 175.07 مليار ريال معتمدة، ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بصرف 53% من ميزانيته بواقع 91.84 مليار ريال من أصل 174.68 مليار ريال.