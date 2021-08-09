كشفت ميزانية الدولة للربع الثاني من 2021 تراجع عجز ميزانية 4.613 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 248.106 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 252.719 مليار ريال، وتراجعت نسبة العجز مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 38.03% بعد أن كان العجز في الربع الأول قرابة 7.44 مليار ريال.

وقفزت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 31.49% لتصل إلى 115.956 مليار ريال، مقارنة بإيرادات الربع الأول البالغة قيمتها 88.185 مليار ريال، بزيادة الإيرادات بنحو 27.771 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 13.36% لتصل إلى 132.15 مليار ريال، مقارنة بإيرادات الربع الأول بقيمة 116.576 مليار ريال.

وقفزت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 122.94%، لتصل إلى 7.183 مليار ريال، مقارنة بإيرادات كانت 3.222 مليار ريال في الربع الأول، بزيادة قيمة الإيرادات في 3 أشهر بنحو 3.961 مليار ريال.

وعن آلية تمويل العجز في النصف الأول من العام الحالي، كشفت وزارة المالية أن تمويل العجز لم يستخدم من (الحساب الجاري أو من الاحتياطيات الحكومية)، وإنما تم بقيمة 23.795 مليار ريال من تمويل الدين الداخلي في النصف الأول، وبقيمة 27.296 مليار ريال من تمويل الدين الخارجي.

أبرز أرقام ميزانية الربع الثاني من عام 2021:

• 248.106 مليار ريال «الإيرادات»

• 252.719 مليار ريال «المصروفات»

• 4.613 مليار ريال «العجز»