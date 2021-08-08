أعلنت شركة الجماز للتكنولوجيا، شركة التوزيع ذات القيمة المضافة الرائدة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات وحلول الحوسبة السحابة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، اليوم (الأحد)، توقيعها اتفاقية توزيع مع شركة شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) لتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه الشراكة، تم تفويض شركة الجماز للتكنولوجيا لتوزيع حلول مبتكرة من الحافة إلى السحابة عبر مجموعة حلول هيوليت باكارد إنتربرايز، بما في ذلك الحوسبة والبرامج و اجهزةالتخزين والحافة الذكية. كما ستقدم شركة الجماز حلولاً كخدمة As-A-Services عبر منصة HPE GreenLake من الحافة الى السحابة، إضافة إلى مجموعة واسعة من حلول الشبكات من أروبا Aruba.

وبهذه الاتفاقية، تخطط كلتا الشركتين للعمل معا لتطوير وتمكين قنوات الشركاء من شركات تقنية المعلومات من تقديم الجيل التالي من حلول الحافة إلى السحابة المدعومة من هيوليت باكارد إنتربرايز لدعم رقمنة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال العمل مع هيوليت باكارد إنتربرايز، تتطلع شركة الجماز للتكنولوجيا إلى المساعدة في تسريع رحلات التحول الرقمي لشركائها من شركات تقنية المعلومات ومساعدتهم على البقاء في صدارة ما هو قادم.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة الجماز للتكنلوجيا المهندس عاصم الجماز قائلاً «إننا متحمسون لشراكتنا مع هيوليت باكارد إنتربرايز ونتطلع إلى تمكين ودعم شركائنا من قنوات اعادة البيع من شركات تقنية المعلومات System Integrators وMSP's وCSP's وVAR's وISV's لتقديم الجيل التالي من حلول الحافة إلى السحابة للتحول الرقمي مع عروض وحلول هيوليت باكارد إنتربرايز وحلول أروبا Aruba الرائدة في الأسواق. ومن خلال خبرتنا لأكثر من 20 عاما وعلاقاتنا ومواردنا الواسعة في شركة الجماز للتكنلوجيا، سيساعد فريقنا في توظيف ودعم شركاء جدد من قنوات شركات تقنية المعلومات، وتمكين شركاء القنوات الحاليين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «مجموعة هيوليت باكارد إنتربرايز تقدم فرصة فريدة لشركائنا لتقديم مجموعة كاملة من الحلول والخدمات عبر منصة HPE GreenLake، مما يساعد العملاء على أتمتة مبادرات التحول الرقمي وتأمينها وتحسينها وتسريعها. حلول الحوسبة المُحسّنة المقدمة كخدمة للحصول على تجربة سحابية سلسة للبيانات والبنية التحتية للبيانات من الحافة إلى السحابة. حلول شبكات متكاملة من منصة أروبا Aruba مصمم لتحويل البيانات المتطورة إلى نتائج أعمال أفضل وكفاءات تشغيلية أكبر».

كما صرح المدير التنفيذي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة العربية السعودية والخليج عيسى الخميس بقوله «نحن متحمسون جداً لشراكتنا مع شركة الجماز للتكنولوجيا في السعودية. هناك فرصة عظيمة لكلا المنشأتين للعمل معاً وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمنصة HPE GreenLake من الحافة إلى السحابة. وذلك لأن خدمات HPE Green Lake السحابية تسهل للشركاء من شركات تقنية المعلومات لدفع النمو وتوسيع خبراتهم لتقديم الحلول كخدمة As-A Service لعملائهم. التحسينات الأخيرة لعروض خدمات HPE Green Lake ستساعد شركاء هيوليت باكارد إنتربرايز في البيع والفوترة والتخطيط للسعة».

كما أضاف قائلاً «تقدم هيوليت باكارد إنتربرايز أسلوبا فريداً للسحابة الهجينة من خلال خدمات HPE Green Lake السحابية، والتي تجمع بين رشاقة وبساطة الحوسبة السحابية مع القدرة في الحوكمة والتحكم في البيئة المحلية. هذه الإستراتيجية لها صدى واسع في الأسواق وتوفر فرصة رائعة للشركاء من شركات تقنية المعلومات لتلبية متطلبات التحول الرقمي لعملائهم من المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حدٍ سواء لتقديم خدمات سحابية سريعه عند الطلب و الدفع حسب الاستخدام».





نبذة عن شركة الجماز للتكنولوجيا

عد شركة الجماز للتكنولوجيا موزع القيمة المضافة الرائد في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث تقوم بتوزيع منتجات وحلول وخدمات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والبنية التحتية والشبكات وإنترنت الأشياء والتواصل والتعاون والأمن السيبراني وحلول الخوادم والتخزين والحلول اللاسلكية والنطاق العريض والوصول إلى الإنترنت.

وتقوم الجماز بأعمال تجارية من خلال شبكة من الشركاء تمثل قنوات شركات تقنية المعلومات وشركات إعادة البيع حيث تخدم القطاعات المالية والصناعية والتعليمية والاتصالات والضيافة والرعاية الصحية والقطاعات الحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، وتقدم منتجات عالية الطلب بأقل تكلفة ممكنة بما في ذلك موردو التكنولوجيا الرائدين مثل ديل إي إم سي، سيسكو، فيريتاس، فريش وركس، F5، فاير إي، تكنيكلر، هنيويل، لينكسيس، كومسكوب، لينوفو، باندويت، APC، ريتال، روكوس ووايرلس، نتسكاوت، فلوك نتورك، NEC، إس تي سي لقطاع الأعمال، تنابل نتوركس، نيكسثينك، رنج، علي بابا كلاود، إس تي سي كلاود، إنفراسكيل، وهايستاك، وزوهو، واونجو، وبولي بوكس، وفيرونيم والعديد من المزودين الآخرين.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني

www.al-jammaz.com





نبذة عن شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)

تعد شركة شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HPE) شركة عالمية تعمل بنظام الحافة إلى السحابة التي تساعد المؤسسات على تسريع النتائج من خلال إطلاق العنان للقيمة من جميع بياناتها في كل مكان. قامت على عقود من إعادة تصور المستقبل والابتكار لتطوير طريقة عيش الناس وعملهم، وتقدم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) حلولاً تقنية فريدة ومفتوحة وذكية يتم تقديمها كخدمة -تشمل الحوسبة والتخزين والبرمجيات والحافة الذكية والحوسبة عالية الأداء والحلول الحرجة لمهمات- مع تجربة متسقة عبر جميع السحابات والحواف، مصممة لمساعدة العملاء على تطوير نماذج أعمال جديدة، والمشاركة بطرق جديدة، وزيادة الأداء التشغيلي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.hpe.com.