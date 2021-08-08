يترقب المتداولون في سوق الأسهم خلال جلسات الأسبوع الحالي، العديد من الأحداث المهمة، إذ ستعلن شركة أرامكو اليوم (الأحد) عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي 2021، مع أحقية مساهمي شركة أسمنت الشرقية على أرباح بقيمة 1.4 ريال عن النصف الأول من العام الحالي، وأحقية ملاك أسهم بنك الإنماء على أرباح بقيمة 0.35 ريال للفترة ذاتها أيضا.فيما ستبدأ غداً (الإثنين) فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة ريدان، مع أحقية أرباح نقدية لمساهمي بنك الجزيرة بقيمة 0.35 ريال عن النصف الأول، مع عقد جمعية عمومية عادية لشركة المملكة.وفي يوم الثلاثاء القادم، سيستحق مساهمو شركة أسمنت الجنوبية أرباحاً بقيمة 1.25 ريال عن النصف الأول من العام الحالي، وكذلك أحقية الأرباح لمساهمي أسمنت الشمالية بقيمة 0.25 ريال للفترة ذاتها، وكذلك ملاك صندوق الخبير ريت على أرباح بقيمة 0.125 ريال للوحدة عن الربع الثاني من 2021، وأحقية أرباح نقدية لصندوق الراجحي ريت بواقع 0.28 ريال للوحدة مقابل النصف الأول من العام الحالي، وسيخلو يومي (الأربعاء والخميس) من أي أحقية أرباح أو أرباح بحسب النتائج المعلنة حتى يوم (الخميس) الماضي.وكانت العديد من الأسهم قد سجلت أعلى مستوى لها في تاريخها خلال جلسات الأسبوع الماضي.