فيما تمكنت العديد من المنشآت الواقعة ضمن النطاق الأحمر أخيرا من تجديد رخص العمل لعمالتها، عبر منصة «قوى» أو الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها 6 عمال فأكثر، أوقفت منصة «قوى» والبوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية خدمة تجديد رخص العمل لمنشآت النطاق الأحمر، بعد أن استمرت الخدمة لنحو يومين.واستفادت بعض المنشآت من إصدار رخص العمل لعامليها خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المنشآت التي رغبت أخيرا بإصدار رخص عمل لموظفيها بنهاية الأسبوع الماضي لم تتمكن من إتمام الخدمة، بعد عودة النظام إلى وضعه السابق، ووصول عبارة تتضمن ضرورة ارتفاع نطاق المنشأة إلى الأخضر فما فوق.