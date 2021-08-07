كشف تعميم أصدره البنك المركزي السعودي (ساما) إلى كافة البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، تكليف البنك المركزي كافة فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول النقد السليم، وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، بالتنسيق مع البنك المركزي لتوريدها.ووفقا للتعميم، ستكلف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين وتشمل: «الممزقة، والمحترقة، والمتآكلة، وغير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، والمختفي أي من معالمها الرئيسية بسبب الاتساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة».ووفقا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة الأوراق النقدية المتداولة من الإصدار السادس بلغت نحو 169.67 مليار ريال؛ منها 136.57 مليار ريال تتداول من فئة 500 ريال، و25.03 مليار ريال لفئة 100 ريال، و5.68 مليار ريال لفئة 50 ريالا، و1.47 مليار ريال لفئة 10 ريالات، و919 مليون ريال لفئة 5 ريالات.وتراجعت الأوراق النقدية المتداولة خارج البنك المركزي خلال شهر (يونيو) الماضي بنسبة 1.28%، بقيمة 2.205 مليار ريال، ولم تعد متداولة في السوق في الظل التحول الإلكتروني، وبلغت التراجعات لفئة عملة 500 ريال نحو 1.18% بتراجع قيمة العملة الورقية المتداولة 1.636 مليار ريال، فيما تراجعت فئة 100 ريال بنسبة 1.32% بما يعادل 335.26 مليون ريال، أما فئة 50 ريالا فقد تراجعت 2.45% بانخفاض العملات الورقية المتداولة 142.81 مليون ريال، وسجلت العملة المتداولة فئة 10 ريالات تراجعا بنسبة 3.83% بسحب 58.77 مليار ريال من السوق، أما أصغر العملات الورقية المتداولة فئة 5 ريالات فقد تراجعت بنسبة 3.38% بانخفاض قيمة العملات الورقية المتداولة في السوق 32.18 مليون ريال.