كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ تتمثل في ما يلي:

1- يلزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها.

2- يجب أن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي

3- يحق للمستورد خلال مدة 90 يوما من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa، على أن يتضمن الطلب: شهادة إثبات المنشأة صادرة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ وموثقة، الفواتير الخاصة بالبضاعة، شهادة نسبة التوطين صادرة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ وموثقة، تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ يكون له فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يوضح نسبة القيمة المضافة طبقا لقواعد المنشأ الوطنية

4- يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة جميع المستندات من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي، أو الاستعانة بطرف ثالث للتحقق.

5- يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد

كما أوضحت الهيئة خطوات التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن متطلبات الخدمة: أن يكون تاريخ البيان الجمركي مطابقا أو بعد 23 ذو القعدة 1442، احتواء البيان الجمركي على بنود لسلع ذات منشأ خليجي، أن يكون مبلغ الاسترداد بالريال السعودي.

وكشفت أن خطوات تقديم الخدمة هي: الدخول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa وتسجيل الدخول كمستورد، تعبئة معلومات طلب الاسترداد وإرفاق جميع المرفقات الإلزامية، الموافقة على الإقرار والتعهد بتقديم الطلب، لتصل رسالة نصية متضمنة رقم الطلب، وسيتم لاحقا إشعار المستورد مقدم الطلب برسالة نصية تفيد بقبول طلب الاسترداد أو رفضه.