أطلقت شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى ابتداءً من 4 أغسطس 2021 حملة «روعة آسيا»، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمجموعة واسعة من المستلزمات الأساسية اليومية والبقالة والفواكه المتنوعة والخضروات والأطعمة المجمدة والمبردة والأطعمة الطازجة بالإضافة إلى المواد غير الغذائية كمستلزمات المنزل والمفروشات المنزلية.

كما تم تقديم أكثر من 120 منتجًا جديدًا في المتاجر، بالإضافة إلى أكثر من 2500 منتجًا متنوعًا من المنتجات الشرقية.

وقدّم السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى افتتاح «روعة آسيا» في أفنيو مول في الرياض بحضور سفراء دول آسيا الثمانية المشاركة في العرض الكبير: سعادة السيد، داتو يوسف بن إسماعيل سفير بروناي دار السلام لدى المملكة العربية السعودية. سعادة السيد، عارف هدايت نائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية إندونيسيا، سعادة د. داتو عبد الرزاق عبد الوهاب سفير ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية وسعادة السيد تين يو سفير جمهورية اتحاد ميانمار لدى المملكة العربية السعودية. سعادة السيد، عدنان فيلالونا ألونتو سفير الفلبين لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد، وونغ تشاو مينغ سفير سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ساتانا كاشيمسانتا نا أيوديا، القائم بأعمال السفارة التايلندية الملكية في الرياض)، سعادة السيد، فو فييت دونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة العربية السعودية.

وأُقيم في المنطقة الغربية في السعودية حفل الإطلاق في لولو هايبر ماركت في إيفنت مول في الأمير فواز، جدة نائب القنصل العام لسفارة ماليزيا بجدة، معالي د. سراجاك بوراناسامريدي، القنصل العام للقنصلية الملكية التايلاندية العامة بجدة، وسعادة ماري جينيفر دينغال، القنصل القائم بأعمال رئيس القنصلية العامة الفلبينية في جدة.

وقال السيد شهيم محمد: «لدى لولو علاقة قوية مع الدول الآسيوية حيث لدينا متاجر هايبر ماركت في ماليزيا وإندونيسيا وشبكة واسعة من موردي المنتجات والمواد الغذائية وغير الغذائية في المنطقة»، «لذلك، فهي تقدم لنا بجمع مجموعة متنوعة من السلع التي نخزنها من المناطق الآسيوية للمتسوقين في المملكة العربية السعودية. نحن على يقين من أن العملاء سيحبون مجموعة المنتجات هذه ومظهرها الغريب وذوقها الرائع وجودتها الدائمة للمواد غير الغذائية».