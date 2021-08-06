أعلن البنك الأهلي السعودي، البنك الرائد الجديد في السعودية الناتج عن الاندماج التاريخي بين بنكين عريقين في المملكة أخيراً، بياناته المالية التي تغطي النصف الأول من عام 2021. وشهد البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 ارتفاعاً في صافي الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك بمبلغ 5526 مليون ريال مقابل 4922 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 604 ملايين ريال، ونمو نسبته 12.3%. كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الثاني 2117 مليون ريال مقابل 2088 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 1.4%، وبلغت موجودات البنك 896 مليار ريال مقابل 557 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وتتضمن نتائج الربع الثاني للبنك الأهلي السعودي، نتائج البنك الأهلي التجاري لفترة 6 أشهر ومجموعة سامبا المالية لفترة 3 أشهر فقط. وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري: «تعكس نتائجنا المالية الأولى بعد إتمام عملية الاندماج قوة الكيان المالي الذي طمحنا لتأسيسه».