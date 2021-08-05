حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أرباحًا صافية بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغت 1,889 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بارتفاع قدره 7,785 مليون ريال سعودي، بنسبة 132٪ مقارنة بخسارة محققة قدرها 5,896 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2020م.

بلغ دخل العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نحو 3,984 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 703 مليون ريال سعودي، بنسبة 15٪ مقارنة بمبلغ 4,687 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2020م.

بلغت محفظة القروض وسلف العملاء 161.4 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، بارتفاع قدره 8.5 مليار ريال سعودي، بنسبة 5.6٪ مقارنة بمبلغ 152.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م.

بلغت ودائع العملاء 186.8 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال سعودي، وتمثل انخفاضا بنسبة 0.8٪ مقارنة بمبلغ 188.4 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م.

بلغت محفظة استثمارات البنك 65.1 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بارتفاع قدره 1.1مليار ريال سعودي، بنسبة 1.7٪ مقارنة بمبلغ 64 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م.

ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ 5.9 مليار ريال سعودي ليصل الى 272.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2٪ مقارنة بمبلغ 266.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م.

بلغ ربح السهم 0.92 ريال سعودي مقابل (2.87) ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2020م.

وبهذه المناسبة قالت السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك ساب: " اعتمد أداء ساب في الربع الثاني من عام 2021 على التقدم المحقق في الربع الأول من العام، و ذلك بمواصلة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية للخمس سنوات القادمه. بعد نجاح اكتمال الاندماج، يتحول تركيزنا إلى التطور ومواصلة دعمنا لأهداف التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

وأضافت: «ومن دواعي سرورنا حصول ساب على جائزة»أفضل بنك في المملكة العربية السعودية 2021" من قبل مجلة جلوبال فاينانس والذي يعكس الآراء الإيجابية حول قوة ساب ككيان متكامل.

ويعتبر ساب اليوم بنكاً أقوى ويملك أساسا مالياً متيناً، حيث حققنا نمواً في القروض للربع الثالث على التوالي مع استمرارية نجاحنا الكبير في تحقيق مبدأ التعاون، وإدارة المصاريف وتخفيض تكلفة مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى قوة ومتانة رأس مال البنك ومستويات التمويل والسيولة.

نحن بالتأكيد نقدر ثقة عملائنا، وأود أيضًا أن أعبر عن شكري وامتناني لموظفينا والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة لتفانيهم وعملهم الجاد، حيث أنهم يسعون جاهدين لضمان استمرارية تقديم أعلى مستوى من الخدمة لتلبية متطلبات عملائنا، وتقديم المشورة حول المسائل الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة، فمن خلال مساعدة وتفاني إدارتنا وموظفينا والدعم المستمر والتوجيه من المنظمين نجحنا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم ".