



التقى وفد تجاري رسمي اليوم من جمهورية لاتفيا عددا من أصحاب الأعمال السعوديين وذلك بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

وكان في استقبال الوفد أمين عام اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، حيث رحب بالوفد الزائر، الذي يعد أول وفد تجاري رسمي من لاتفيا يزور المملكة، ويمثل غرفة تجارة وصناعة لاتفيا، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية اللاتفية.

وضم الوفد ممثلي عدد من الشركات والمنظمات غير الحكومية في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، تقنية المعلومات، واللوجستية، ومعدات المختبرات.

ونوه اليحيى بأهمية الزيارة من الجانبين التي ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية، وفتح قنوات جديدة والاستثمار المتبادل بين الجانبين، خصوصا أن الفرص الاستثمارية متقاربة بشكل كبير، مشددا على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات.

وقال اليحيى إن «لاتفيا» تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، متطلعاً إلى إقامة علاقات مستقبلية بين اتحاد الغرف السعودية ونظيره في لاتفيا، وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.

وأوضح اليحيى أنه رغم تبادل الزيارات لرجال الأعمال في الدولتين، العلاقات الثنائية الطيبة، إلا أن حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا لا يلبي طموحات البلدين، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي حرصاً من «اتحاد الغرف السعودية» على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفق الخطة الإستراتيجية للمملكة ورؤية 2030، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، وجلب استثمارات أجنبية، حيث قامت المملكة بعمل العديد من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية، لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين، منوهاً إلى أن هذه الزيارة بحثت آليات تبادل الفرص الاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة، وإقامة المعارض المشتركة، وتبادل المعلومات، للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية اللاتفية ورئيس الوفد خالد عليوات زيارة الوفد التجاري من لاتفيا بأنها إيجابية بكل المقاييس، مقدما شكره لوزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لاتفيا الدكتور فيصل غلام وفريق عمله على الدعم وترتيب للزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة أثمرت عن اتفاقيات مبدئية ومشاورات من شأنها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خصوصا في القطاع الزراعي والطبي.

من ناحيته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في اتحاد الغرف السعودية الدكتور عماد الذكير -أحد المستثمرين في جمهورية لاتفيا- إن الوفد طرح فرصا استثمارية مهمة أبرزها في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، لافتا إلى أن جمهورية لاتفيا تقدم دعما وحوافز كبيرة كونها جزءا من الاتحاد الأوروبي.