كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف المنزلية «الاسبليت» موفرة للطاقة أكثر من مكيفات «الشباك»، وبين المركز أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف.

ورجح مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، السبب أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته، حيث يصل إلى حد معين فقط، في المقابل، مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصا أن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.

‏‫