أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن إطلاق الحجز المسبق لمجموعة أجهزتها الفائقة الجديدة كليًا. توفر الأجهزة، التي تشتمل على الجهاز اللوحي الرائد HUAWEI MatePad Pro والجديد كليًا مقاس 12.6 بوصة، والشاشة المستقلة HUAWEI MateView، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 تكاملاً سلسًا بفضل إعداد المكتب الذكي.

يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة وشاشة HUAWEI MateView وحاسوب HUAWEI MateBook D15 للحجز المسبق على موقع الويب الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المحددين في المملكة العربية السعودية، بسعر 3599 ريالا و 3499 ريالاً و 2299 ريالاً على التوالي.

تتطور التكنولوجيا بطرق عديدة وعلى مر السنين رأينا كيف أصبحت الأدوات أكثر ابتكارًا. من الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة والساعات الذكية، أصبحت هذه الأجهزة الآن جزءًا من الضروريات اليومية. أظهر العام الماضي أن العمل لا يقتصر على مكان واحد فقط، وأن العوامل المساهمة تعني أن المكاتب يجب أن تكون الآن أكثر ذكاءً من أي وقت مضى.

الأجهزة الفائقة وتجربة المكتب الذكي من هواوي

لكن المشكلة الرئيسية هي أن امتلاك أجهزة متعددة قد يكون أمرًا مربكًا إلى حد ما، كما أن التبديل من جهاز إلى آخر ليست دائمًا عملية سلسة. تم تصميم تجربة الأجهزة الفائقة الجديدة كليًا من هواوي لمعالجة هذه المشكلة، من خلال توفير لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

تجربة الأجهزة الفائقة لتجربة مطلقة للمكتب الذكي

توفر تجربة المكتب الذكي شكلاً من أشكال الاتصال البيني والتكنولوجيا الموزعة للمستخدمين. تجمع هذه التجربة بين الأجهزة المستقلة السابقة في جهاز فائق افتراضي واحد، إذ يمكن نقل كل خدمة ووظيفة بسهولة بين الأجهزة. من خلال نظام موحد واحد، يكون النشر المرن ممكنًا ويمكن أن يساعد التكامل العميق للأجهزة والبرامج في الاستفادة من القوة والإمكانيات الحقيقية لكل جهاز.

في السيناريو النموذجي للمكتب الذكي - Smart Office، صممت هواوي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق إضافة إلى التبديل بسهولة بين الاتصال السلكي واللاسلكي؛ وبين وضع العمل والوضع الشخصي

يتضمن ذلك جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة وشاشة HUAWEI MateView والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15. باستخدام لوحة تحكم مركزية، يمكنك على الفور توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكيًا. من الجهاز اللوحي، يمكن استخدام البث اللاسلكي بحيث يمكن للمستخدمين رؤية المحتوى على الشاشة ومن الحاسوب المحمول كذلك، يمكن للمستخدمين استخدام كابل USB-C للاتصال بالشاشة.

باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بشاشة HUAWEI MateView، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة وإدخال المحتوى من جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة وأيضًا من حاسوب HUAWEI MateBook D15. يوفر هذا المستوى من الراحة المزايا الرئيسية لإعداد المكتب الذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين وضع العمل والوضع الشخصي بكل سهولة.

يتيح الإعداد الآخر للمستخدمين العمل بسهولة بين جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة وحاسوب HUAWEI MateBook D15. مع ميزة العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ثلاثة أوضاع حول كيفية العمل بين الجهازين: المرآة والتوسيع والتعاون.

يسمح وضع المرآة بانعكاس شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي الذي يمكنه عرض نفس المحتوى بالضبط. باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، سيتمكن المستخدمون من استخدام شاشة الجهاز اللوحي لتوقيع المستندات والتعليق عليها وحتى استخدامها كلوحة لإنشاء الرسوم التوضيحية.

مع وضع التوسيع، يمكن لجهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة أن يعمل بمثابة شاشة ممتدة لحاسوب HUAWEI MateBook D15. تتيح ميزة وجود شاشات مزدوجة للمستخدمين تصفح المستندات جنبًا إلى جنب بسهولة عند إجراء المقارنات.

يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المحتوى بين الأجهزة بسهولة. من خلال ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen collaboration على الجهاز اللوحي، يمكن للمستخدمين استخدام ماوس الحاسوب المحمول مباشرةً لسحب وإسقاط الملفات التي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات بين الجهازين.

إضافة إلى ذلك، باستخدام مركز التحكم في الصوت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جميع أغانيهم المفضلة من خلال منصات الموسيقى المختلفة في مكان واحد وكذلك اختيار إخراج الصوت من أي مكبرات صوت أو سماعات رأس متصلة. هناك أيضًا سطح مكتب أكثر إنتاجية يحتوي على حوض سفلي جديد منظم وعناصر واجهة الخدمة لعرض المعلومات بشكل أكثر كفاءة. تم أيضًا تحسين تصنيف التطبيقات وإدارتها حيث يتم عرض مجلد كبير عندما يضغط المستخدم لأسفل على مجلد قياسي يتيح له الوصول بسهولة إلى التطبيقات المماثلة في مكان واحد.

مشاهدة غامرة مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة

يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة جهازًا لوحيًا إنتاجيًا رائدًا يوفر أداءً فائقًا معززًا بمجموعة الشرائح الرائدةKirin 9000E. هذا المعالج مقاس 5 نانومتر قادر على معالجة كميات هائلة من البيانات إضافة إلى الاستفادة من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي اللازمة لتشغيل إعدادات الجهاز الفائق. يوفر الجهاز اللوحي أيضًا شاشة عرض AMOLED كاملة مقاس 12.6 بوصة و 16:10 بدقة2K والتي تتمتع بأعلى نسبة شاشة إلى هيكل في العالم بنسبة 90٪.

يتوفر أيضًا جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي، وهو أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز والتي تُترجم إلى مشاهدة أكثر سلاسة وتحكمًا باللمس أكثر استجابة. الجهاز اللوحي يوفر أيضًا تجربة الأجهزة الفائقة من هواوي - Huawei Super Device.

تجلب شاشة HUAWEI MateView تجربة مشاهدة محسّنة

تضفي شاشة HUAWEI MateView الحياة على الصور ومقاطع الفيديو من خلال شاشته الملونة الحقيقية بقياس 28.2 بوصة ودقة 4K+ - 3850 × 2560 بكسل. كما تأتي الشاشة أيضًا بنسبة عرض إلى ارتفاع أطول تبلغ 3: 2 تتيح للمستخدمين رؤية المزيد بارتفاعها الرأسي المتزايد مع حواف رفيعة للغاية تتيح مشاهدة غامرة.

حاسوب محمول متعدد الأغراض مصمم للجميع: HUAWEI MateBook D15

يواصل حاسوب HUAWEI MateBook D15 جلب عناصر التصميم التي أنشأتها سلسلة حواسيب MateBook D التي تستخدم فلسفة تصميم «الشكل النقي – Pure Shape» من هواوي البسيط بجسمه المعدني الرفيع والخفيف. كما يتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 15 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87٪. إلى جانب ذلك، حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free التي تساعد في تقليل إجهاد العين.

يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة للحجز المسبق على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر التجزئة المختارة بقيمة 3,599 ريالاً، مع هدايا قيمة بقيمة 1,867 ريالاً وسيتوفر للشراء اعتباراً من 5 أغسطس.

ويتوفر جهاز MatePad 11 اللوحي للحجز المسبق على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر التجزئة المختارة بقيمة 2,399 ريالاً مع هدايا قيمة بقيمة 1,378 ريالاً ، وسيتوفر للشراء اعتباراً من 5 أغسطس.

كما تتوفر شاشة HUAWEI MateView على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر التجزئة المختارة اعتباراً من 5 أغسطس بقيمة 3,499 ريالاً .

أما حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول فيتوفر للطلب المسبق على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر التجزئة المختارة بقيمة 2299 ريالاً بعرض يتضمّن خصما بقيمة 300 ريال (السعر الأصلي 2599 ريالاً )، مع هدايا قيّمة تبلغ 706 ريالات، وسيتوفر للشراء اعتباراً من 5 أغسطس.