احتفلت شركة فنون التعبئة للصناعات الغذائية بتوقيع عقد اتفاقية مع «مجموعة بي إم جي المالية»، لتعيينها مستشاراً مالياً لعملية الطرح في السوق الموازي (نمو).

وحضر الحفل أعضاء مجلس إدارة فنون الصناعية أحمد المحضار وسلطان الكثيري، وأعرب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أمين الجفري في كلمة له خلال الحفل على مدى أهمية هذه الخطوه لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية وانعكاسها على أدائها وخلق بيئة استثمارية جديدة للمساهمين.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة «مجموعة بي إم جي المالية» باسل الغلاييني وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في المجموعة عن صادق أمنياتهم بالنجاح والتوفيق والسداد.