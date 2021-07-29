وقعت شركة «هنقرستيشن» اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع المنصة الوطنية للتبرعات «تبرّع» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف إتاحة الفرصة لعملاء الشركة وتمكينهم من التبرّع عبر تطبيقها للفئات الاجتماعية الأشد احتياجاً في جميع مناطق المملكة من خلال ربطهم بمنصة «تبرّع» بشكل مباشر.

وقع الاتفاقية من جانب الشركة أ.نجلاء العتيبي مديرة إدارة التواصل المؤسسي، فيما مثَّل منصة «تبرّع» في التوقيع أ.فوزان المهيدب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لحلول الأعمال.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام الشركة بتنفيذ برنامجها للمسؤولية المجتمعية وتحقيق مبادراته المتنوعة، وحرصها على تعزيز الشراكات المجتمعية مع المنصات الوطنية والجهات والجمعيات الخيرية المختلفة.

يشار في السياق ذاته أن «هنقرستيشن» قامت، أخيراً، بتوقيع اتفاقيتي تعاون مشتركة مع كل من منصة «إحسان» وجمعية «إطعام» مدّدت بموجبهما فرص تمكين عملائها من التبرع للجهتين في الفترة القادمة.