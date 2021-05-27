أعلنت شركة ساماكو السيارات الوكيل الحصري لعلامة فولكس واجن في السعودية وصول تيرامونت بتصميم جديد أكثر جرأة وقوة إلى صالات عرض ساماكو السعودية في جدة والرياض والخبر، حيث شهدت تيرامونت 2021 الجديدة ذات المقاعد السبعة تعديلاًعلى تصميمها الحالي لتتألق بتصميم جديد كلياً. وتحظى تيرامونت بشهرة كبيرة لما تتميز به من إمكانات تجعلها مثالية لتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أحدث تجهيزات الأمان وتقنيات الاتصال. وتعتبر تيرامونت مثالاً للجودة في فئتها، حيث تعكس تفوق الهندسة الألمانية الشهيرة.

وقال مدير علامة فولكس واجن في السعودية محمد موسى: «سطرت سيارة فولكس واجن تيرامونت فصلاً جديداً لعلامة فولكس واجن في السوق السعودي، حيث تركز علامة فولكس واجن بشكل أكبر على السيارات العائلية متعددة الاستخدامات والتي يفضلها العملاء في المنطقة، حيث تتوفر تيرامونت الجديدة بسبعة مقاعد وعلى سعر منافس جداً، إضافة إلى التصميم الجديد المستند على هوية تصميم فولكس واجن الجديدة، وهذه الفئة مزودة بأحدث التقنيات مع أعلى مستويات الراحة والأناقة».

وأضاف موسى: «نتطلع إلى طرح الطراز الجديد من تيرامونت في السعودية واستكمال مجموعة سيارات SUV التي تقدمها فولكس واجن بدءاً من سيارة T-Rocالمدمجة الجديدة كلياً، وصولاً إلى سيارة طوارق الرائدة».

وتتألق سيارة تيرامونت بتصميم متطور وبإطلالة محدثة لهيكلها الخارجي ويشتمل التصميم الخارجي الجديد على شبك أمامي مُعدل بالكامل يحمل شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية وتزويدها بتقنية LED، بالإضافة إلى تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي. وتتميز تيرامونت أيضاً بتصميم جديد للجزء الأمامي السفلي ومشتت هواء جديد مع طلاء الحافة باللون الفضي كروم.

وتتوفر سيارة تيرامونت بسبعة ألوان، منها ثلاثة ألوان جديدة وهي الفضي بايرايت ميتاليك، والأخضر نفريت ميتاليك، والأحمر أوروا كروما. وسيتم طرح السيارة المعدلة بثلاثة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طرازTrendline (بمحرك سعة 2 لتر أو 3.6 لتر)، وطرازComfortline بمحرك سعة 3.6 لتر، وطراز Highline بمحرك سعة 3.6 لتر. ويتوفر أيضاً طرازComfortline وطرازHighline مع مجموعة R-Line.

وتمتاز مقصورة سيارة SUV ذات المقاعد السبعة بعجلة القيادة متعددة الوظائف من الجيل أحدث الأجيال. كما تتألق بلمسات تزيينية من المعدن المصقول باللون الفضي أو بتطعيمات من خشب ميثاتيس، بالإضافة إلى شاشة نظام المعلومات والترفيه القابلة للتعديل التي تعمل بالمقياس 8 بوصة مع كاميرات للرؤية الخلفية. كما تتوفرأيضاً شاشة مقصورة القيادة الرقمية قياس 10 بوصة ونظامFenderالصوتي مجهز بـ 12 مكبراً صوتياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهاتف. أما في طراز Highline، فتأتي مجموعة العدادات الرقمية كتجهيز أساسي. وتأتي مقصورة القيادة الرقمية من فولكس واجن مزودة بشاشة قياس 10 بوصة.

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