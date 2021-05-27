أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن العجز في سوق النفط العالمي يقدر حالياً عند مليون برميل يومياً. وقال في تصريحات للصحفيين أمس (الأربعاء): «وضعنا في اعتبارنا دائماً عودة النفط الإيراني، يجب أن نضع ذلك في الحسبان، وسنجري معاً حسابات التوازن بين العرض والطلب».يذكر أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لـ«أوبك بلس» في أول شهر يونيو القادم، وستضيف المجموعة نحو مليون برميل يومياً إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو 2021.