كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس (الأربعاء) ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.1% في الربع الأول من 2021، لتسجل 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال في الربع الأول من 2020.وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول من 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من 2021.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول من 2021، مقابل 36.8% في الربع الأول من 2020، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات البالغ 4%، خلال الربع الأول من العام الحالي.ووفقا لبيانات «الإحصاء»، سجلت السعودية فائضاً تجارياً بلغ 74.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 59.29 مليار ريال في الربع المماثل من 2020. كما ارتفعت الصادرات البترولية السعودية بنسبة 6.6% ما يعادل 9.49 مليار ريال، في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 152.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 143 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.وعلى أساس ربعي، ارتفعت الصادرات البترولية السعودية بنسبة 25.5% ما يعادل نحو 31 مليار ريال، مقارنة بنحو 121.53 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.وأدت زيادة الصادرات البترولية إلى ارتفاع الصادرات السلعية السعودية البترولية وغير البترولية بنسبة 10.8% ما يعادل 20.7 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2021، لتبلغ قيمتها نحو 212.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، بالمقارنة بنحو 191.67 مليار ريال في الربع الأول من 2020.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول من 2020 إلى 71.8% في الربع الأول من 2021.وأشارت البيانات إلى ارتفاع الواردات بنسبة 4% ما يعادل 5.3 مليار ريال، لتصل إلى 137.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل 132.3 مليار ريال في الربع الأول من 2020.××××انفوجرافيك.. «غير البترولية في الربع الأول»23.1 % نسبة الزيادة في 90 يوما59.9 مليار ريال قيمة الصادرات28.2 % نسبة الارتفاع للصادرات43.5 % نسبة الزيادة للواردات