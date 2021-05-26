أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار، بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية في ما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.