دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، إلى التعرف على آليات التعامل مع الأجهزة الكهربائية المنزلية، لتوفير استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الكثيرين يتجاهلون التعرف على هذه الآليات، الأمر الذي يكلفهم الكثير من الأموال في سداد فواتير الخدمات على المدى البعيد.

وقال المركز إن الغسالة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية، ما ينبغي معها التعرف على وسائل تشغيلها بطرق تختصر الجهد والوقت ومعهما الطاقة الكهربائية، وهو ما ينعكس على الأداء العام للغسالة ويحافظ على الماتور وعمره الافتراضي، موضحاً أن الغسالات الحديثة مزودة ببرامج غسيل موفرة للطاقة يجب استغلالها.

وينصح عماد عبدالله فني الغسالات بقراءة كتالوج الغسالة قبل الشراء، وقبل التشغيل، مؤكداً أن هناك خطوات بسيطة في حال اتباعها بدقة، يمكن أن توفر الكثير من الطاقة الكهربائية.

وقال: «من أهم النصائح التي لا بد أن يلتفت إليها مشغلو الغسالات، اختيار خاصية الغسيل السريع للملابس خفيفة الاتساخ، بدلاً من خاصية الغسيل البطيء الذي يستهلك طاقة كهربائية كبيرة، والنتيجة في نهاية الأمر واحدة».

وأكمل عماد «هناك الكثير من الأفراد لا يلتفتون إلى أهمية هذه الخاصية، ولا يعيرونها اهتماماً كافياً، فيختارون خاصية الغسيل البطيء في كل مرة يشغلون فيها الغسالة، بصرف النظر عن نوع الغسيل وحجمه ودرجه اتساخه، وثبت أن لهذا الاختيار تبعات في زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية دون أي داعٍ».

وأكمل عماد «من النصائح المهمة التي يجب الالتزام بها عند تشغيل الغسالة عدم رفع رفع حرارة غسالة الملابس، خاصة مع التقدم الكبير في صناعة مساحيق غسيل قوية وفعالة تساعد على نظافة الغسيل دون الحاجة إلى تسخين المياه بنسبة عالية، كما كان ينصح بذلك في وقت سابق».

وقال: «يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 وحتى 40 درجة مئوية، وبذلك يمكن توفير الكثير من الطاقة التي كانت تستخدمها الغسالة في تسخين المياه».