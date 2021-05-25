كشف كل من الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو عمر رفه، والرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور مانفريد بروين لـ«عكاظ» التحديات والعروض التي تم إطلاقها العام الماضي، وأداء المبيعات في ظل جائحة كورونا، وخطط العام الحالي 2021.وأشارا في حوارهما لـ«عكاظ» إلى أن مبيعات الشركة نمت بنسبة 29% في العام الماضي، إذ تم بيع 953 سيارة، وهذه أفضل نتائج خلال خمس سنوات، لافتان إلى أن السوق السعودية مهمة للغاية، في ضوء أن المملكة تعد أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط، وثاني أكبر أسواق بورشه في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي.ونوها إلى أن آثار جائحة كوفيد-19 كانت قاسية، إلا أن فريق العمل في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا نجح تماماً في التعامل مع التحديات الاستثنائية لهذا العام؛ بفضل خطط العمل المرنة والأفكار الإبداعية. وإلى تفاصيل الحوار:-عروض جديدة للمبيعات×× كيف تأثرت أعمال بورشه بجائحة كوفيد-19 خصوصا أن العام الماضي كان عاماً استثنائياً بالنسبة لقطاع السيارات؟** عمر رفه: كان العام الماضي عاماً مليئاً بالتحديات للعالم أجمع، وأنا على يقين من أننا سنشهد تأثيرا الجائحة هذا العام أيضاً. ويسرني أن أقول إننا تغلبنا على كل الصعاب بفضل فريقنا المتفاني والعمل الجاد.لقد كنا على اتصال وثيق بعملائنا وأطلقنا بعض العروض الجديدة على المبيعات وعلى خدمات ما بعد البيع من أجل تعزيز منتجاتنا في المملكة، وأشعر بالفخر بإنجازاتنا التي ساعدت على نمو المبيعات بنسبة 29% في العام الماضي، حيث تم بيع 953 سيارة، وهذه أفضل نتائج حققناها خلال خمس سنوات، ونرى من نتائج الربع الأول أن هذه المسيرة الإيجابية متواصلة مع تحقيق أفضل معدل لعمليات تسليم السيارات الجديدة للعملاء في ست سنوات.طرح خطط ومبادرات×× ما سر تحقيق الشركة نتائج رائعة مقارنة بظروف العام الماضي رغم التحديات الكبيرة ؟** عمر رفه: يعود الفضل في هذا النجاح إلى مجموعة منتجاتنا الرائعة، وعلاقتنا القوية مع مكتب بورشه الإقليمي في دبي وعملائنا الأوفياء الذين يواصلون عشقهم لسياراتنا الرياضية الرائدة ذات البابين والأربعة أبواب.لقد استطعنا التغلب على ارتفاع ضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 من خلال طرح مبادرات جديدة مثل خدمة بورشه الشاملة التي تم إطلاقها في منتصف العام، كما عملنا عن كثب مع المكتب الإقليمي لمناقشة خططنا والتأكد من توفر المنتجات المطلوبة عندما نحتاج إليها.وقال الدكتور مانفريد بروينل: «لا شك أن آثار جائحة كوفيد-19 كانت قاسية، ولكنني فخور كل الفخر بأن فريق العمل في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا نجح تماماً في التعامل مع التحديات الاستثنائية لهذا العام، وذلك بفضل خطط العمل المرنة والأفكار الإبداعية، وقبل كل شيء، الجهود الكبيرة التي بذلها شركاؤنا في جميع أنحاء المنطقة، كما نفذنا مجموعة متنوعة من الإجراءات السريعة مثل إستراتيجية «JumPStart» أو «الانطلاق السريع» التي مكّنت شركاءنا من تعزيز الأعمال سريعاً بمجرد تخفيف إجراءات الإغلاق، وأدت إلى تحقيق نتائج مميزة هي الأفضل على الإطلاق للنصف الثاني من السنة. ولم يدخر فريق بورشه في المملكة بقيادة محمد رفه أي جهد على الإطلاق، فقد وضعنا معاً خطة عمل محكمة تتضمن أيضاً الاستثمارات في شبكة التوزيع من أجل تحقيق مستقبل مزدهر».أفضل معدل شراء*ما توقعاتكم بالنسبة للعام 2021؟ وما هو تقييمكم للنمو؟**الدكتور مانفريد بروينل: «ننظر إلى المنطقة بكثير من التفاؤل، لكنه تفاءل يشوبه الحذر، حيث تنعكس الثقة على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع إعطاء لقاح كوفيد-19، وعلى غرار القطاعات الأخرى، سنواصل مراقبة التطورات عن كثب، ولكن يبدو أن ثقة المشترين بدأت تعود إلى سوق السيارات الفاخرة، حيث حققنا أفضل نتائج مبيعات للربع الأول على مدار خمس سنوات، وأفضل معدل لطلبات الشراء في الربع الأول على مدار ست سنوات وأكبر مجموعة طلبات شراء ربع سنوية منذ العام 2015. آمل أن يستمر ازدهار الأعمال خلال الأشهر القادمة».وأضاف عمر رفه:«كان أداؤنا مميزاً في الربع الأول مع تحقيق أفضل نتائج منذ العام 2015، حيث قمنا بتسليم 285 سيارة جديدة للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وتصدرت سيارتا كاين وماكان المبيعات، حيث حققت مبيعات ماكان خلال الربع الأول مستوى غير مسبوق، كما كانت مبيعات سيارة 911 الأعلى منذ العام 2012؛ ما يؤكد وجود إقبال كبيراً على هذه السيارات الرياضية ذات البابين باعتبارها الرائدة في فئتها».خطة توسع شاملة*هل لديكم أي خطط لتوسيع شبكتكم الحالية، لا سيما مع نمو المبيعات بشكل جيد؟** عمر رفه: أنا سعيد جداً بالافتتاح التجريبي لمركز بورشه الجديد في الرياض أخيرا، فهو أول صالة عرض في المنطقة يتم بناؤها وفقاً لمعايير الهندسة المعمارية الجديدة التي تعتمدها شركة بورشه والتي تشمل الواجهات المعاصرة وعناصر التصميم الداخلية المبتكرة والكثير من التجهيزات والتقنيات الرقمية، إنه المنشأة الأولى ضمن خطة توسع شاملة من أجل تعزيز التركيز على شبكة خدمات ما بعد البيع، وإلى جانب ذلك سيشهد هذا العام أيضاً إطلاق العديد من مراكز البيع المؤقتة (pop-up store) في مواقع حيوية في جميع أنحاء المملكة، ونتوقع بعد تنفيذ هذه الأفكار المبتكرة أن يكون العام 2021 عاماً مزدهراً.وأشار الدكتور مانفريد بروينل إلى أن: «مركز بورشه الرياض هو أول صالة عرض تابعة لبورشه في المنطقة مصممة بالكامل وفق معايير الهندسة المعمارية العالمية الجديدة «Destination Porsche»، سيتضمن المفهوم الجديد للبيع بالتجزئة، الذي سيتم تطبيقه تدريجياً في منطقتنا على مدار السنوات القادمة، تحويل صالة العرض من موقع يركّز على المنتج في الغالب إلى تجربة تركز على العملاء، أهنئ محمد وفريقه على هذه المنشأة الجديدة الرائدة التي تلبي متطلبات العملاء المتغيرة.خدمات تمويل للعملاء*هل يمكن ذكر بعض أساليب جذب العملاء الجدد لشراء سيارة جديدة؟**عمر رفه: خدمة العملاء والدعم الذي نقدمه بعد البيع هما محور تركيزنا في العمل، وقد زاد هذا الاهتمام كثيراً في العام الماضي. وفي إحدى مبادراتها الرئيسية للارتقاء بمستوى راحة البال لدى العملاء، طرحت بورشه السعودية خدمة بورشه الشاملة لمدة أربع سنوات أو 60 ألف كيلومتر، التي تغطّي جميع الخدمات الدورية للسيارة، مثل تغيير الزيت والفلاتر وأقراص المكابح وبطانات المكابح، إلى جانب ضمان بورشه لمدة أربع سنوات بدون تحديد المسافة المقطوعة والذي يغطي أجزاء السيارة القابلة للاستهلاك وفقاً لشروط الشركة وأحكامها، إضافة إلى ذلك، يتعاون الفريق المحلي بشكل وثيق مع بورشه للخدمات المالية من أجل تقديم مجموعة مميزة من الخدمات التمويلية للعملاء الراغبين في تحقيق حلمهم بامتلاك سيارة رياضية فائقة الأداء. وتقدم الشركة حالياً سيارة ماكان مثلاً مع عرض %50-%50 التمويلي والذي يتيح تمويل نصف ثمن السيارة بدون أي فوائد.أحدث جيل من «باناميرا»×× ما سيارات بورشه الجديدة التي يُتوقع طرحها في السعودية هذا العام؟**عمر رفه: هناك شيء نعرفه على وجه اليقين وهو أن العام 2021 سيكون عاماً حافلاً بالأحداث، ونتوقع وصول العديد من المنتجات الجديدة، فقد بدأنا للتو بطرح أحدث جيل من سيارة باناميرا الفاخرة بأربعة أبواب والتي توفر أفضل أداء في فئتها.وفي فئة السيارات الرياضية ذات البابين، سيشهد العام 2021 وصول سيارة 911 توربو بطرازي كوبيه وكابريوليه، إلى جانب الطرازات الجديدة من سيارة 718، والتي تتضمن طرازي 718 كايمان وبوكستر GTS 4.0 مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه.الدكتور مانفريد بروينل: «نشعر أيضاً بحماس كبير بعد إضافة مجموعة جديدة من السيارات إلى فئة السيارات الرياضية ذات البابين، مع الكشف عن سيارة 911 GT3 التي تركز على حلبات السباق. لطالما كانت هذه السيارة من السيارات المفضلة في الشرق الأوسط باعتبارها سيارة مثالية لحلبات السباق وسيارة فائقة الأداء للاستخدامات اليومية. توفر سيارة GT3 أعلى مستويات المتعة في القيادة مع محرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة 4 لتر، وقوة 510 حصان متري، الذي يصل عدد دوراته إلى 9000 دورة في الدقيقة، مع أداء كهذا لا بد أن تترك السيارة ابتسامة كبيرة على وجه من يقودها».تعزيز الأداء والثبات×× السعودية سوق كبيرة لسيارات الصالون، هل تعلّقون آمالاً كبيرة على السيارة ذات الأربعة مقاعد في العام 2021؟** عمر رفه: «لطالما كانت باناميرا من أهم السيارات في السوق السعودية، وقد عملنا على تعزيز خصائص هذه السيارة على جميع المستويات. كانت السيارة بالفعل تمثل معياراً يحتذى به لأداء سيارات الصالون ذات الأربعة مقاعد، وقد نجحت الشركة في تعزيز الأداء والفخامة ومستويات الثبات.وأضافت بورشه إلى المجموعة الحالية طراز توربو S الجديد مع محرك بقوة 630 حصانا متريا، والذي ينطلق بالسيارة من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 315 كم/ساعة.وتُجهز جميع الطرازات بنظام بورشه لإدارة الاتصالات الجديد، والذي يتضمن خاصية توصيل الهاتف بالسيارة لاسلكياً عبر تطبيق Apple® CarPlay، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة المتكيّف، ونظام الرؤية الليلية، إلى جانب العديد من التجهيزات الأخرى. وتعتبر سيارة باناميرا 2021 سيارة تركّز على السائق والركاب في آن واحد، ويتوفر الطراز الأساسي منها بأسعار تبدأ من 400,350 ريالا.الاستثمار في صالات العرض××ما هي أهمية السوق السعودية في الشرق الأوسط؟**الدكتور مانفريد بروينل: «تعتبر السوق السعودية مهمةً للغاية بالنسبة لنا في بورشه الشرق الأوسط ويسرني القول إن علاقتنا متينة للغاية مع شركة ساماكو السيارات باعتبارها المستورد الحصري الموثوق لسيارات بورشه في المملكة. وكانت المملكة أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط في العام الماضي، وهي ثاني أكبر أسواق بورشه في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي. ويؤكد الاستثمار في صالات العرض ومرافق الخدمات الجديدة على التزام بورشه السعودية تجاه العلامة التجارية ويعكس إمكانات تعزيز هذا النمو في السنوات القادمة».عمر رفه: «سنطمح لما هو أكبر، فعدد طلبات الشراء الكبير في العام الماضي يؤكد على أن استثماراتنا هي على المسار الصحيح، ونحن على يقين من أن المملكة ستظل سوقاً مهمةً لسنوات عديدة قادمة وأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظرنا، لا سيما مع عزم الشركة طرح العديد من الطرازات الجديدة ومع ما تقدمه بورشه الشرق الأوسط لنا من دعم.ومع استمرار التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، نتطلع إلى الكثير من الإنجازات، بينما تستقبل المملكة مزيداً من السائحين لحضور الفعاليات الثقافية والرياضية، على غرار أول سباق للجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية، الذي سيعزز ثقة المشترين أكثر من ذي قبل».