- تقدّم سينما AMC ستارز أفينيو 9 قاعات تتيح تجربة أحدث وسائل الرفاهية والتقنيات الصوتية المتقدمة وقاعة ®IMAX بتقنية الليزر.

- يندرج افتتاح هذا الموقع ضمن إستراتيجية AMC سينما لدعم المسيرة المتواصلة لتطوير قطاع السينما في المملكة.

أعلنت شركة AMC سينما، أول مشغّل عالمي للسينما في المملكة العربية السعودية، افتتاح موقعها التاسع في ستارز أفينيو مول بمدينة جدة، لتكون هذه السينما الأولى لشركة AMC سينما في عروس البحر الأحمر، التي تهدف إلى توفير أفضل تجربة ومتعة سينمائية لسكان المدينة، عبر ضمان المعايير العالية لرواد قاعات AMC سينما المتطورة.

ويقدم الموقع الجديد لسكان مدينة جدة 755 مقعداً، موزعة عبر 9 قاعات، تتضمن 8 شاشات متطورة ومجهزة بآلة عرض Barco Laser 4K، وصوت محيطي غامر، مع مقاعد استرخاء فاخرة ومقاعد مرنة لتوفير أقصى درجات الراحة والمتعة، كما تتضمن إحدى القاعات شاشة عرض IMAX® العاملة بتقنية الليزر والتي تعد من أكثر التجارب السينمائية تطوراً في العالم.

كما سيتمكن ضيوف AMC من الاستمتاع بتناول الأطعمة اللذيذة وتجربة (سوق السينما) والتي تعد منطقة المأكولات والمشروبات بتصميم واسع يمكّن الجميع من الحصول على الطعام الفاخر بكل راحة، أو الاستمتاع بخيارت متعددة من القهوة والموكتيل عبر (AMC MacGuffins). كذلك ستوفّر سينما AMC ستارز أفينيو 9 في وقت لاحق من هذا العام قاعة متعددة الأغراض ملحقة بواحدة من قاعات السينما، والتي تعد ميزة إضافية للراغبين بإقامة الاحتفالات أو المزيد من الخصوصية.

ومن خلال افتتاح موقعها الأول في مدينة جدة، تسعى AMC سينما إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي الأفلام في المملكة، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تنويع المحتوى الترفيهي، وتقديم تجارب جديدة تناسب كافة فئات وأذواق الجمهور في شتى المدن ومحافظات المملكة.

وبهذه المناسبة، قال أندرو ستش، الرئيس التنفيذي لشركة AMC سينما في المملكة: «يأتي افتتاح سينما AMC ستارز أفينيو 9 في عروس البحر الأحمر، كخطوة منسجمة مع إستراتيجيتنا المستمرة والهادفة إلى توفير تجارب سينمائية مبتكرة لعشاق الأفلام في جميع أنحاء المملكة، وما يجعلنا متفردين في توفير هذه التجربة هو التزامنا بالمعايير العالمية التي نطبقها، والتي نسعى من خلالها إلى أن تكون زيارة رواد السينما لمواقعنا، تجربة لا تنسى». وأضاف ستش: «أن افتتاح هذا الموقع يتماشى تماماً مع التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز قطاع الترفيه، والذي يعد جزءًا أساسياً من مكونات برنامج (جودة الحياة)، ويدفعنا إلى مواصلة الجهود في توفير صالات سينما مبتكرة، تتناسب مع أذواق عملائنا في المملكة».

ومع افتتاح سينما AMC ستارز أفينيو 9 في مدينة جدة، إضافة إلى افتتاح أول سينما في الدوادمي في شهر أبريل الماضي، يرتفع عدد مواقع AMC سينما الموجودة في المملكة إلى 9، منها 5 مواقع في مدينة الرياض، وموقع واحد في كل من حفر الباطن، والمجمعة.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على قائمة الأفلام ومواعيد عرضها، يمكنكم زيارة الموقع التالي: www.amccinemas.com