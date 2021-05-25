واصلت سيولة سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) تسجيل ارتفاعات ملحوظة في سيولتها المتداولة لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمة التداولات 11.15 مليار ريال بنهاية تداولاتها أمس (الاثنين)، لتواصل لليوم الثاني على التوالي اختراق مستويات 10 مليارات ريال. وأغلقت أسهم 9 شركات بنسبة تجاوزت 5% طلوعا أو نزولا، وارتفعت أسهم شركات «شمس، تهامة، الباحة، عناية»، فيما انخفضت أسهم 5 شركات بنسبة 5% ممثلة في: «أميانتيت، البابطين، العبداللطيف، شاكر، عسير». وأغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) منخفضا 25 نقطة، بنسبة تراجع 0.25%، عند مستوى 10.319 نقطة، وساهم مزاد الإغلاق في انخفاض الأسهم 23 نقطة.وسجلت أسهم عدة أعلى مستوى سعري لها في عام كامل خلال تداولاتها أمس (الاثنين)، وتختص بأسهم شركات «العبداللطيف، تكوين، شاكر، عناية، مسك، استرا، المعرفة، الصناعات الكهربائية، اسمنت الشمالية، اسمنت العربية، أسلاك، الدوائية، الحكير، الغاز، بنيان ريت».