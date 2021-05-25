ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة أمس بنسبة 1.73%، ليصل إلى 67.59 دولار.وحقق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة أرباحا بنسبة 1.60%، ليستقر عند 64.60 دولار.وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن سعر خام برنت سيصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن الظروف الداعمة لأسواق النفط ستبقى هي الأقوى، حتى لو عاد الإنتاج الإيراني إلى الأسواق.وأشار البنك إلى أن أسواق النفط باتت تحتسب عودة الإنتاج الإيراني بحلول نهاية الصيف الحالي، إلا أنها حتى الآن لا تعكس الطلب المتوقع على النفط مع تسارع عمليات التلقيح ضد فايروس كوفيد-19، وعودة الاقتصادات للعمل بطاقتها القصوى.وتوقع البنك أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة القادمة.وقال: «نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة القادمة». وأشار إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر. ونوه إلى أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو الجاري سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.