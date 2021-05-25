كشفت تقارير حديثة أن مجموعة السبع اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن فرض ضرائب موحدة على الشركات متعددة الجنسيات متوقعة الإعلان عن هذه الاتفاقية يوم الجمعة القادم.وبينت التقارير أنه في حال تم الاتفاق على المقترح من قبل وزراء المالية فمن الممكن أن تقوم مجموعة السبع بالتوقيع على هذه الاتفاقية رسميا خلال قمة مجموعة السبع التي ستنعقد في 11 يونيو القادم، وفقا لـ«فايننشال تايمز».وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات، يأتي ذلك بعد انتقادات أوروبية منذ وقت طويل بأن الشركات الأمريكية تدفع ضرائب قليلة للغاية في الأسواق التي تخدمها.