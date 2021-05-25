استقر الذهب، أمس (الاثنين)، متماسكاً قرب ذروة 4 أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار، وموجة بيع للعملات المشفرة، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.وفي التعاملات الصباحية، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1881.40 دولار للأوقية. ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير الماضي، مسجلة 1889.75 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1882.10 دولار للأوقية. واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر أمام سلة عملات رئيسية أمس، مع استمرار استفادة العملات عالية المخاطر من مراهنات على تعافٍ قوي للاقتصاد العالمي. وأوضح محللون متخصصون في قطاع الذهب أن المعدن الأصفر تجاوز متوسط تحركاته في 200 يوم بعد تقلبات الأسبوع الماضي، إثر إجراءات الصين المتعلقة بالسلع الأولية وتفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي، مدعوما بتراجع الدولار وعائدات السندات وشكوك بشأن التضخم. وفي تلك الأثناء، قبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أشهر ما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2787.62 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.6% عند 27.68 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي سجل 1166.96 دولار.