كشفت فلاي دبي اليوم (الإثنين) إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار ميكونوس الدولي (JMK)، ومطار سانتوريني (ثيرا) (JTR) في الفترة بين 18 يونيو و29 سبتمبر.

ومع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين يرتفع عدد الوجهات الموسمية التي تخدمها فلاي دبي إلى 6 وجهات، بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا وباتومي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي. وأضافت دولة الإمارات أخيرا، البحرين واليونان وصربيا إلى قائمة السفر الآمنة، مما شجع المزيد من الناس على البدء في التخطيط لعطلتهم الصيفية، وستكون ميكونوس وسانتوريني من الخيارات الشعبية للسفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

وتم افتتاح ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، للتنقل بين البلدين اعتبارًا من 18 مايو 2021. وبموجب الاتفاقية، يمكن للمسافرين الحاملين لشهادات التطعيم الصادرة عن السلطات الصحية السفر إلى اليونان، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول. وتنطبق نفس القاعدة على المسافرين القادمين من اليونان إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «يسعدنا أن نقدم لركابنا خيارات سفر مريحة هذا الصيف إلى بعض أشهر أماكن العطلات، سواء كنت مسافرا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية أو اخترت شراء باقة عطلات مرنة تشمل الرحلات الجوية والإقامة في الفنادق وغيرها من الإضافات، تلتزم فلاي دبي بجعل السفر هذا الصيف أكثر مرونة وأقل إرهاقًا».

وسوف تستأنف فلاي دبي عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو، وتمنح كلتا الوجهتين تأشيرة دخول للمقيمين في دولة عند الوصول. وستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و24 يونيو على التوالي. وتخطط الشركة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا اعتبارًا من يوليو.

ووفرت فلاي دبي خدمة البث الترفيهي المجاني على متن الطائرة لأسطولها المكون من 36 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد. ويمكن للركاب الاستمتاع بالترفيه المجاني على متن الطائرة لاسلكيًا على أجهزتهم المحمولة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. وسيحل هذا محل نظام الترفيه في ظهر المقعد في مقصورة الدرجة السياحية.

ويتوجب على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لإياتا IATA Travel Centre وموقع IATA destination tracker لتتبع رحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. ويمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تفاصيل الرحلات

ستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ميكونوس الدولي (JMK) ومطار سانتوريني (ثيرا) (JTR) أيام (الأربعاء) و(الجمعة) و(الأحد) بين 18 يونيو و29 سبتمبر. وستعمل رحلات العودة من ميكونوس عبر توقف قصير في سانتوريني، والرحلات الجوية إلى سانتوريني عبر توقف قصير في ميكونوس.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى ميكونوس من 8000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2500 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من DXB إلى JTR من 8000 درهم إماراتي، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2500 درهم إماراتي. وستعمل هذه الرحلة عبر محطة توقف في مطار ميكونوس الدولي (JMK).

الرحلات متاحة للحجز على موقع: flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم: 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.