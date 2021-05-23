حققت حملة شركة المراعي التوعوية «قدّر النعم» التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، تفاعلاً كبيراً بين الجمهور المستهدف على منصات التواصل الاجتماعي، وقنوات التليفزيون والمواقع الإلكترونية، إذ تناولت مجموعة من الأفكار الإبداعية تعكس التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.

وكانت المراعي قد أطلقت حملتها خلال شهر رمضان المبارك في الفترة بين 18 مارس 2021 وحتى 06 مايو 2021 بهدف توعية المجتمع بأهمية حفظ النعم وتقديرها حق قدرها. ونجحت الحملة في الوصول لعدد غير مسبوق على مختلف المنصات.

ووفقا للأرقام القياسية التي حققتها الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، تجاوز عدد مشاهدات فيديو الحملة على مختلف المنصات الرقمية 135 مليون مشاهدة، وحصدت ما يقارب «نصف مليار» انطباع إيجابي على امتداد الوطن العربي.

وبفضل النجاح الكبير للحملة خلال شهر رمضان المبارك، أصبح مقطع فيديو «قدّر النعمة» الفيديو الأكثر شعبية على الإطلاق على قناة «المراعي» على منصة يوتيوب بعدما حظي بأكثر من 39 مليون مشاهدة.

وتضمنت حملة المراعي «قدّر النعم»، إضافة للفيديو الرئيسي والرسائل التوعوية الموازية على وسائل التواصل الاجتماعي، تنظيم مسابقة لدعم أهداف الحملة وإثراء معلومات الجمهور حول سبل الحفاظ على النعم، وشارك فيها أكثر من 30 ألف متسابق.

وقال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي، إن الحملة ارتكزت على أفكار إبداعية هدفها تذكير المجتمع بأهمية الحفاظ على النعمة، مبيناً أن ثلث الطعام المنتج سنوياً حول العالم يتعرض للهدر.

وأضاف العتيبي، أن الشركة حرصت على إطلاق الحملة التوعوية في شهر رمضان المبارك لتحفيز الجمهور المستهدف على الالتزام بالأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى تقدير النعم والحفاظ عليها.

الجدير بالذكر أن شركة المراعي تحظى بمتابعة أكثر من 6 ملايين متابع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتصنف حساباتها على تويتر وفيسبوك بين أكبر الصفحات جماهيرية على مستوى المملكة العربية السعودية. وتأتي صفحة شركة «المراعي» في المركز الثاني الأكثر شعبية على موقع فيسبوك والثالث على تويتر بين الحسابات المؤسسية لشركات السلع الاستهلاكية عالمياً.