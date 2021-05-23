حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أرباحاً صافية بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغت 970 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بانخفاض قدره مليون ريال، بنسبة 0.1% مقارنة بمبلغ 971 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ دخل العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 نحو 2.008 مليون ريال، بانخفاض قدره 361 مليون ريال، بنسبة 15% مقارنة بمبلغ 2.369 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت محفظة القروض وسلف العملاء 156.7 مليار ريال كما في 31 مارس 2021، بارتفاع قدره 1.5 مليار ريال، بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 155.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2020.

وبلغت ودائع العملاء 183.7 مليار ريال كما في 31 مارس 2021، بانخفاض قدره 4.6 مليار ريال، وتمثل انخفاضا بنسبة 2.4% مقارنة بمبلغ 188.3 مليار ريال كما في 31 مارس 2020.

وبلغت محفظة استثمارات البنك 63.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2021 بارتفاع قدره 2.7 مليار ريال، بنسبة 4.4% مقارنة بمبلغ 60.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2020.

وارتفع إجمالي الأصول بمبلغ 5.9 مليار ريال ليصل إلى 271.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2021، بنسبة 2.2% مقارنة بمبلغ 265.7 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 2020.

واستقر ربح السهم عند 0.47 ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبهذه المناسبة قالت رئيسة مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان: «مع نهاية الربع الأول من عام 2021، حققنا الإنجاز الكبير بإتمام آخر خطوات عملية الاندماج بين ساب والبنك الأول «يوم العميل الأول»، وذلك من خلال نقل العملاء الأفراد المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر قنوات البنك الأول إلى شبكة ساب. وابتداءًا من 14 مارس، يتمتع جميع عملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات بالجودة نفسها التي تدعمها أنظمة ساب.

وأضافت: «اتسم الأداء المالي لساب بالمرونة رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وزيادة حدة المنافسة على الصعيد المحلي، وعلى الرغم من تلك التحديات، إلا أن البنك شهد نمواً في كل من الإقراض للعملاء وقاعدة التمويل والسيولة وكذلك متانة رأس المال. واعتمد البنك خلال الفترة الماضية على مبدأ ترشيد المصاريف، إضافة إلى انخفاض تكلفة مخاطر الائتمان. وبعد تحقيق عوائد إيجابية للمساهمين خلال الربع الأول، سنواصل التركيز على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية ودعم اهداف التحول الاقتصادي لرؤية 2030.

ويتطلع مجلس الإدارة لتحقيق الخطة الإستراتيجية وأهدافها الطموحة لمصلحة عملائنا ومساهمينا وموظفينا ولمجتمعنا. ومع اقتراب تقاعد ديفيد ديو في الربع الثاني من عام 2021، فإننا نتوجه له بالشكر الجزيل لقيادته لساب خلال السنوات الماضية. وسوف يواصل ساب تعزيز مكانته وتحقيق أهدافه الطموحة بقيادة العضو المنتدب الجديد توني كريبس وبدعم من فريق الإدارة ومجلس الإدارة. وأخيراً أود أن أقدم خالص الشكر والتقدير إلى حكومة المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية والتنظيمية، ونشكر عملاءنا ومساهمينا وفريق إدارة البنك وموظفينا وشريكنا العالمي مجموعة إتش إس بي سي على دعمهم المستمر.