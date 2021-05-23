- العلاقة بين عبداللطيف جميل للآليات وكوماتسو أظهرت قيمة التعاون في مجال الابتكار منذ عام 2013

تحتفل عبداللطيف جميل للآليات بالذكرى المئوية لتأسيس شركة كوماتسو العالمية لتصنيع المعدات، وذلك تزامنًا مع احتفال كوماتسو بهذا الإنجاز عبر إطلاق سلسلة من الأنشطة والأهداف التي تؤكد التزام الشركة بتحقيق وعد علامتها التجارية الجديد تحت شعار «معًا نحدث قيمة»، وهي ذات المعاني التي يحملها شعار عبداللطيف جميل للآليات «شراكة بلا حدود».

كانت عبداللطيف جميل للآليات أبرمت اتفاقية مع كوماتسو في عام 2012، ما أسهم في إقبال الشركة على الاستثمار في المنشآت المتوافقة مع معيار «5 إس» الياباني في جدة والرياض، وهو ما ساعد على توثيق علاقة الشركة بعملائها، من خلال توفير معدات على مستوى عالمي، إلى جانب خدمات عالية الجودة لما بعد البيع، بواسطة فريق من الكوادر الماهرة التي تحرص على الدوام على تقديم خدمة تتجاوز أكثر من مجرد تقديم المنتجات، وتحرص على تجسيد الرؤية المشتركة لشعار «معاً نحدث قيمة»، من خلال تقديم حلول تجارية شاملة تلبي كافة الاحتياجات

وقال رعد السعدي رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل للآليات: «تربطنا مع كوماتسو علاقة وثيقة منذ ما يقرب عقد من الزمان، وتتشارك عبداللطيف جميل وكوماتسو الالتزام المتمثل في دعم الابتكار والتنمية المستدامة، وتمكين المجتمع والنهوض بالإمكانات البشرية. ويسعدنا أن يكون العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس عبداللطيف جميل، هو تقريباً ذات العام الذي تحتفل فيه كوماتسو بالذكرى المئوية لتأسيسها، ونتمنى لهم كل النجاح في مساعيهم المستقبلية».

وقال تاكاو موريتو، المدير العام لشركة كوماتسو في السعودية: «رسمت كوماتسو أربعة أهداف عامة كجزء من وعد علامتها التجارية بالتزامن مع احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها، الأول هو إبراز نمو الشركة وإعادة التأكيد على هويتها وقيمها التي صاغها روادها بما يتوافق مع رسالتها القائمة على فلسفة التآزر مع المجتمع. الهدف الثاني هو إطلاق مشروع المساهمة الاجتماعية الموجه لصالح الموظفين تحت شعار: «عالم واحد يجمعنا في كوماتسو»، وهو أول منصة عالمية لشركة كوماتسو مفتوحة لجميع موظفي مجموعة كوماتسو في جميع أنحاء العالم، وستكون بمثابة مظلة لتوحيد الجهود التطوعية الفردية، وتوسيع نطاقها بما يتيح مشاركة قاعدة أكبر من الموظفين».

وأضاف: «وحددت الشركة هدفها الثالث في توفير أماكن عمل آمنة وعالية الإنتاجية وذكية ونظيفة للمستقبل، فيما يتمثل الهدف الرابع في تجديد «مجمع كوماتسو الأخضر» في مقرها الرئيسي بمدينة كوماتسو، والذي افتتحته الشركة في عام 2011 كجزء من مشروعها التذكاري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيسها، كمركز لتنمية الموارد البشرية على نطاق عالمي ورعاية الأطفال ودعم المجتمعات المحلية. وتعتزم الشركة تجديد المرفق في إطار احتفالاتها بالذكرى المئوية الأولى وسيعاد افتتاحه في 14 مايو عقب الانتهاء من المشروع».

ومنذ تأسيسها في عام 1921، تحولت كوماتسو بفضل استثماراتها الهائلة في القدرات الأساسية والتقنيات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية إلى نموذج يحتذى بها في قطاع الصناعة، وأدى التزامها بتطبيق معيار دانتوتسو (dantotsu أو أفضل الأفضل) الياباني للجودة، وموثوقيتها ورؤاها ودعمها للشركاء العالميين إلى الحفاظ على نجاحها وتعزيز مكانتها، باعتبارها رائدًا عالميًا في طليعة الصناعة.

تأسست كوماتسو في مدينة كوماتسو بمحافظة إيشيكاوا في اليابان، وهي ثاني أكبر شركة مصنعة لمعدات البناء والتعدين في العالم. تتمتع الشركة بحضور قوي في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا، والتزام راسخ بالجودة والموثوقية، وتسعى إلى تعظيم ثقة عملائها ومساهميها وموزعيها ومورديها وشركائها التجاريين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.