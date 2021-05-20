أصبحت مكالمات الفيديو جزءا رئيسيا في الحياة اليومية، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل واستخدام مكالمات الفيديو التي أصبحت أكثر قبولًا وبروزًا في مواقف الحياة اليومية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ الصناعة في التحرك نحو تحسين هذه التجربة بشكل أكبر. يمكن رؤية إحدى هذه الخطوات للأمام من هواوي، وهي واضحة في الجيل التالي من أجهزة التلفاز HUAWEI Vision S الذي يأتي بتطبيق MeeTime ويتميز بمكالمات فيديو عالية الدقة 1080 بكسل بفضل وجود كاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

تلفاز HUAWEI Vision S

كشفت هواوي عن تلفاز HUAWEI Vision S وميزة مكالمات فيديو عالية الدقة مع 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTime من خلال سلسلة من إعلانات الفيديو التي تدور حول شهر رمضان والتي تصور سيناريوهات مختلفة، بدءًا من ابن بعيد عن عائلته ولا يمكنه الوصول في الوقت المناسب إلى فتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى ويفوّت تناول وجبة السحور، في حين أن الفيديو الثالث يدور حول كيفية اجتماع عائلتين تتقاسمان إفطارا رمضانيا عبر مكالمة فيديو، كل ذلك من خلال تقنية HUAWEI Vision S وتطبيق MeeTime. وتُظهر مقاطع الفيديو هذه كيف يلجأ الناس في الوقت الحاضر إلى التكنولوجيا، وكيف يتم استخدامها كأداة لجمعهم معًا كما هو الحال في ظروف الأوضاع الحالية، حيث لا يزال التواجد مع العائلة والأصدقاء حول طاولات الإفطار أو السحور غير ممكن في جميع أنحاء المنطقة.

ميزة لم يتم رؤيتها في أي تلفاز آخر في الأسواق السعودية، تم تزويد تلفاز HUAWEI Vision بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل تدعم مكالمات الفيديو والتصوير الفوتوغرافي بدقة 1920 × 1080. ومع ذلك، فإن أهم ما يميز هذه الكاميرا هو أنها تستخدم تصميم شفط مغناطيسي، مما يجعل من السهل إرفاقها أو فصلها في أي وقت، ويضمن حصول المستخدمين على الخيار عندما يتعلق الأمر بزوايا المشاهدة.

تلفاز HUAWEI Vision S

من ناحية أخرى، تمهد هذه الكاميرا الطريق لوظيفة MeeTime، والتي تتيح للمستخدمين مكالمات فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل، وكل ذلك على شاشة HUAWEI Vision S الكبيرة. لا يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرة من وإلى تلفاز HUAWEI Vision S فحسب، بل يمكنهم أيضًا نقل المكالمات من الأجهزة الأخرى المتصلة، ويمكن للمستخدم بدء مكالمة على هاتفه الذكي على سبيل المثال ثم نقل المكالمة بسلاسة إلى تلفاز HUAWEI Vision S، والذي سيقوم بذلك، ثم استخدم الكاميرا وشاشة العرض وصوت التلفزيون لمتابعة مكالمة الفيديو.

غالبًا ما يكون النطاق الترددي للشبكة مصدر قلق شائع عند استضافة مكالمات الفيديو. ببساطة، يمكن أن يؤدي وجود نطاق ترددي منخفض للشبكة إلى حدوث مشكلات في مكالمات الفيديو، مع مشكلات مثل الإنهاء المفاجئ للمكالمات أو انخفاض الصوت أو حتى التشويش في الصوت. يحدث هذا عادةً بسبب ارتفاع الطلب على النطاق الترددي للشبكة لمكالمات الفيديو. ومع ذلك، في السيناريوهات التي يكون فيها عرض النطاق الترددي للشبكة منخفضًا، يقوم تلفاز HUAWEI Vision S وتطبيق MeeTime تلقائيًا باكتشافه وضبط جودة المكالمة وفقًا لذلك. يتم ذلك بشكل أساسي عن طريق تقليل الدقة الإجمالية للمكالمة، والتأكد من بقاء المكالمة سلسة وحفظها من السقوط تمامًا.

تعمل الكاميرا بدقة 13 ميجابكسل أيضًا على كونها كاميرا كاملة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو. بفضل مجال الرؤية الموسع، فإن الكاميرا الموجودة في تلفاز HUAWEI Vision S قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص والأشياء في إطارها، وتعمل كبديل مثالي لالتقاط صور عائلية أو جماعية عندما لا يكون الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي كافيين.

بفضل هذه الميزة الفريدة، فإن تلفاز HUAWEI Vision S يتقدم ليصبح الجيل التالي من أجهزة التلفاز، مما يجعلها ترقية تكنولوجية لا غنى عنها لأي منزل. فهي لا تعد فقط بسهولة الاستخدام، ولكنها توفر أيضًا تجربة مكالمات فيديو أفضل بشكل عام، كل ذلك بفضل ميزة MeeTime.

لم يتم تأكيد الأسعار والتوافر بعد، لكننا نعلم أن تلفاز HUAWEI Vision S قادم إلى السوق السعودي قريبا.