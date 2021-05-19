جدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة دعوته الجميع، بضرورة الحرص على اختيار الأجهزة ذات النطاق الأخضر في كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يضمن استهلاكاً أقل في الطاقة الكهربائية.

وأشار عمر العيساوي (مندوب أجهزة كهربائية) إلى أن السوق السعودية مليئة بشتى الأجهزة الكهربائية على مختلف أنوعها وموديلاتها، فضلاً عن أسعارها المنافسة وحجم الخدمات التي تقدمها، موضحاً أن من أهم المزايا التي يجب الحرص عليها عند شراء جهاز كهربائي جديد، أن يكون تصنيفه في أعلى مستوى من استهلاك الطاقة الكهربائية «الأخضر».

وأضاف: «كثير من المواطنين والمقيمين لا يهتمون بقراءة بطاقة الطاقة الموجودة على الجسم الخارجي من أي جهاز معروض للبيع، ويركزون اهتمامهم بدلاً من هذا على نوع الجهاز والخدمات المتوفرة فيه وسعره، وتكون النتيجة شراء جهاز يستهلك طاقة كهربائية كبيرة، يزيد من أعباء فواتير الطاقة على المدى البعيد، ومثل هذا الجهاز من الصعب بيعه فيما بعد للآخرين إذا كانوا يهتمون باقتناء أجهزة موفرة للطاقة، ومن هنا ينصح بالسؤال عن بطاقة الطاقة، ومعرفة حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في الجهاز».

وتوضح بطاقة الطاقة حجم استهلاك كل جهاز، وتمنحه تصنيفاً معيناً وفقاً للألوان الموجودة فيها، وينصح باختيار الجهاز ذات التصنيف الأخضر، وهو الأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال العيساوي: «إن ارتفاع أسعار الكهرباء عالمياً، يحتم على الجميع اختيار الأجهزة ذات التصيف الأخضر؛ لأن هذا يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية على المدى البعيد، وهذا ما ينبغي أن تحرص عليه الأسر والأفراد، بصرف النظر على قدارتهم المادية».