تطلق «لولو» أكبر سلسلة هايبر ماركت في الشرق الأوسط، عروضها الترويجية لعرض المنتجات بأسعار 10 و15 و20 ريالاً، في جميع متاجرها السعودية حتى 25 مايو. ويتميز بعرض ترويجي لمدة أسبوع لصفقات رائعة على مجموعة متنوعة من فئات المنتجات، مثل البقالة والأطعمة الطازجة والأدوات المنزلية والاحتياجات المنزلية والألعاب والإلكترونيات والملابس، وأكثر من ذلك بكثير.

استمتع بمجموعة كبيرة من المنتجات الأساسية لمطبخك، مثل الأرز والزيت والتوابل والوجبات الخفيفة المعبأة والعصائر وغير ذلك الكثير. احصل على اللحوم الطازجة المعروضة للمشاوي أو غيرها من الأطعمة المفضلة أيضاً. إذا كنت تبحث عن طعام أثناء التنقل، فإن اختيار الأطعمة الساخنة وعروض الكيك ومنتجات الأطعمة المعلبة كلها متاحة للوجبات السريعة. علاوة على ذلك، يسلط قسم المتاجر الكبرى الضوء على مجموعة الأزياء ونمط الحياة، والتي تضم الملابس ومنتجات الصحة والجمال ولعب الأطفال والمعدات الرياضية والإكسسوارات المنزلية.

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