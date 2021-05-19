أعلنت شركة ساماكو السيارات افتتاح مركز خدمة لسيارات لامبورجيني الفاخرة، لتلبية الطلب المتزايد على سيارات لامبورجيني، وتقديم الخدمات المميزة للعملاء في منطقة الرياض وضواحيها.

وتم افتتاح المركز ابتداء من شهر مارس 2021 لتطوير أداء خدمة علامة لامبورجيني الفاخرة وعملائها المتميزين، في تقديم الخدمات والصيانات الدورية لعملائها.

وأوضح «نيل لاينز» المدير العام لعلامة لامبورجيني، أن المركز الجديد تم تدشينه في إطار الخطة الاستراتيجية لسيارات لامبورجيني لخدمة ما بعد البيع، لذا تم إنشاء المركز على مساحة أكثر من ألف متر مربع، وتم تخصيص 650 متراً مربعاً منها لمركز الخدمة و265 متراً مربعاً لاستقبال العملاء.

ويوجد بالمركز ساحات انتظار وصالة ومنطقة انتظار فاخرة، حيث يقوم المركز بخدمة سبع سيارات في وقت واحد، من خلال خدمة احترافية تقدمها أطقم الصيانة الفنية ذات الخبرة الاحترافية الطويلة.