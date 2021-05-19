- مجموعة مبتكرة من الملابس والإكسسوارات للأطفال والكبار مع مطبوعات وأنسجة حصرية وإطلالات عصرية

أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، أكبر تشكيلة من الأزياء المستوحاة من شخصيات الأفلام والرسوم المتحركة، لتطرح هذه الموضة العالمية في سوق الشرق الأوسط. وتستقي التشكيلة إلهامها من أزياء أشهر الأبطال الخارقين، لتزهو التصاميم بصور مرخصة لشخصيات القصص المصورة والخيالية، حيث يلاقي هذا النوع من الموضة إقبالاً من جميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم، ولا يقتصر على الأطفال فقط. وتضم التشكيلة مجموعة من القمصان وكنزات الهودي والفساتين والسراويل والملابس المنزلية وملابس النوم.

وتنسجم قطع التشكيلة الجديدة مع رسالة العلامة، التي تهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة وقيمة استثنائية، في ظلّ الشعبية التي تحظى بها هذه الموضة حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وتعليقاً على الموضوع، قال جيتندر أدفاني، رئيس قسم الأزياء في رد تاغ: «يسرّنا تقديم أكبر تشكيلة من الأزياء المستوحاة من الشخصيات في الشرق الأوسط، فهي تحمل طابعاً من المرح والمغامرة والإبداع الذي يعكس أسلوب رد تاغ الفريد والهادف في الموضة».

ورغم الشهرة الكبيرة التي حققها الأبطال الخارقون في الفترة الأخيرة، لا تزال الشخصيات الكلاسيكية مثل تويتي ودونالد داك وباغز باني تحظى بشعبيةٍ واسعة منذ عقود، حيث شكّل أبطال هذه الأعمال مثل ميكي ودونالد جزءاً من ذاكرتنا على مدار قرن من الزمن. وتعيد هذه الشخصيات إحياء الذكريات السعيدة والهانئة، لذا نستعيد اليوم جزءاً من أيام الطفولة والمرح من خلال أزياء عصرية تواكب الموضة.

وتزخر التشكيلة بخياراتٍ واسعة من الطبعات، بدءاً بالشخصيات الكلاسيكية مثل ميكي ماوس وباغز باني والأبطال الخارقين والمحبوبين من عالم مارفل ودي سي وستار وورز وغيرها، ووصولاً إلى الجيل الجديد من الأبطال والبطلات ممن يحظون بشعبية متنامية. وتتيح التشكيلة للسيدات الاختيار بين ألوان البنفسجي والأصفر الدافئ والأزرق الفاتح التي تستحضر إطلالات أشهر بطلات ديزني، بينما تقدم للرجال خياراتٍ متنوعة من قمصان التي شيرت والسراويل الرياضية العملية مع طبعات لافتة تحمل رسوماً للأبطال الخارقين. كما تخصّ العلامة الأطفال بتشكيلةٍ حصرية ومزينة بصور شخصياتهم المفضلة، مثل ديزي داك وسبايدر مان وكابتن أميركا لإضفاء لمسة من الخيال إلى عالمهم.

وتجمع تشكيلات أزياء الشخصيات من رد تاغ بين تجربة البيع والتسويق التفاعلي، ما يتيح للمعجبين إحياء ذكريات الطفولة واختبار عوالم ديزني ومارفل وستار وورز وبيكسار وغيرها عبر منصات البيع بالتجزئة والقنوات المتعددة لعلامة رد تاغ.

وأردف أدفاني: «تقدم رد تاغ تشكيلات من الأزياء والإكسسوارات المستوحاة من أبطال الأفلام والرسوم المتحركة بترخيص من الجهات المعنية لتتيح للمتسوقين تجربة مميزة وتصاميم أنيقة ومنتجات عالية الجودة، فلطالما شجعت منتجاتنا المعجبين والعائلات للحفاظ على لمسة من السحر والخيال في حياتهم».

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