أعلنت هيئة السوق المالية قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين إلى النيابة العامة، لاشتراكهم في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية لشركة الكثيري القابضة خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2019 حتى تاريخ 10 أكتوبر 2019.وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأعلنت عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.وأوضحت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.