ارتفعت أسعار الذهب أمس، وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1868.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير الماضي في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1869.60 دولار.وزادت حيازات إس. بي. دي. آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7% إلى 1035.93 طن، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس الماضي.وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1% إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير الماضي. وزاد البلاديوم 1.1% إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6% إلى 1232 دولارا.