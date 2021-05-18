شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) كأحد المنظمين الرئيسيين للتمويل المجمع بـ14 مليار ريال سعودي لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير، ومثلت شركة اتش اس بي سي العربية السعودية الجهة المنسقة والمهيكلة للتمويل الأخضر في الصفقة. وبهذا التسهيل الائتماني يؤكد بنك ساب التزامه بمبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية وحوكمة الشركات في المملكة.

وقالت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليّان: «نفخر بمساهمتنا في مشروع البحر الأحمر، لإرساء معايير مهمة للاعتبارات البيئية في خضم عملية التطوير الكبرى التي تقودها رؤية المملكة. وبصفتنا أكبر بنك دولي في المملكة، نعتبر هذا المشروع فرصة رائعة لجلب إمكانات مصرفية جديدة إلى المملكة مثل القروض الخضراء، حيث إن إيجاد فرص جديدة لدعم المشاريع الصديقة للبيئة والمستدامة جزء مهم في إستراتيجية مصرفنا المندمج حديثاً، للقيام بدور أكبر في التنمية المستدامة للمملكة».

وبصفته الريادية كمنظم لأول تسهيل ائتماني أخضر مقوم بالريال السعودي، يعزز «ساب» التزامه بدعم أهداف الاستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية راجيف شوكلا: «هذا القرض سيمهد الطريق للمقترضين الآخرين لجمع تمويل بصيغة «خضراء» والمساعدة في تطوير ممارسات الإقراض المستدامة المحلية، باعتباره أول تمويل أخضر مقوم بالريال السعودي متوافق مع مبادئ التمويل الأخضر لجمعية أسواق القروض الدولية في المملكة. الأمر الذي يعزز الطموح لخلق مستقبل مستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على المبادرات المستدامة اجتماعيا وبيئيا، وتحقيق أهداف برامج تنمية القطاع المالي في المملكة، حيث تلتزم شركة اتش اس بي سي العربية السعودية بدعم انتقال العملاء إلى اقتصاد مستدام صديق للبيئة».

ومن الجدير بالذكر، تمثل الحوكمة الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات والاستدامة صميم اهتمام إستراتيجية «ساب» للسنوات الخمس القادمة. ويتطلع البنك لدعم وتدشين مشاريع جديدة لدفع المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.