بدأت أسواق منطقة جازان استقبال بواكير المانجو الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون عرض إنتاجهم للبيع.

وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي يتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو ما بين 50-200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كيلوغراما من المانجو بحسب نوع المنتج.

وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت في الارتفاع التدريجي؛ ما سيسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو ومنها «التومي، الجل، الجلين، الزبدة، أبو سنارة، الكنت، الكيت، البلمر، السنسيشن، الباكستاني، الهندي الخاص، الفاو الزل، الفندايكي، السوداني».