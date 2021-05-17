كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية رسمية، أن 86.96% من إجمالي التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص لم تستخدم بنهاية العام الماضي (الربع الرابع من عام 2020)، إذ بينت التقارير أن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة بلغ قرابة 201 ألف تأشيرة، فيما بلغ عدد التأشيرات غير المستخدمة قرابة 175 ألف تأشيرة فقط، أما التأشيرات المستخدمة فبلغ عددها فعليا 19 ألف تأشيرة.واستحوذت التأشيرات الصادرة للنساء على 90.14% من إجمالي التأشيرات، وبلغ عدد التأشيرات الصادرة لهن أكثر من 181 ألف تأشيرة؛ منها 157 ألف تأشيرة لم تستخدم، وتعادل نسبة التأشيرات غير المستخدمة 86.92% من إجمالي التأشيرات الصادرة للنساء.وبلغ عدد التأشيرات الصادرة للرجال 19,809 تأشيرة فقط، تبلغ نسبتها 9.86% من إجمالي التأشيرات الصادرة للجنسين، لم يستخدم منها 17.3 ألف تأشيرة، وتعادل نسبة التأشيرات غير المستخدمة 87.31%.وبالمجمل، فإن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ عددها قرابة 329 ألف تأشيرة في الربع الرابع من العام الماضي، منها 61.1% من التأشيرات صدرت للقطاع الخاص بما يعادل 200.9 ألف تأشيرة، أما تأشيرات الأفراد فبلغ عددها 124 ألف تأشيرة، تعادل نسبتها 37.7%، واستحوذ القطاع الحكومي على 1.3% من إجمالي التأشيرات وبنحو 4251 تأشيرة.أما عدد التأشيرات الملغية من الجنسين والصادرة للقطاع الخاص فبلغ عددها 7192 تأشيرة، منها 6909 تأشيرات لنساء، و283 تأشيرة فقط للرجال.