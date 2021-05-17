كشف متعاملون في قطاع تأجير السيارات لـ«عكاظ» ارتفاع أسعار تأجير السيارت خلال أيام العيد، مشيرين إلى أن بعض المكاتب تنتهز فرصة حلول المواسم وتزيد من أسعارها.وبينوا أن زيادة الطلب على التأجير للزواجات أو الترفيه أثناء إجازة عيد الفطر يعزز اتجاه مكاتب التأجير في زيادة الأسعار، مع اشتراط المكاتب اشتمال سعر التأجير على مبلغ تأمين على السيارت مدفوع مقدما.وأوضحوا أن الأسعار تبدأ من 120 – 250 ريالا لإيجار السيارات العادية، أما بالنسبة للسيارات الفارهة فإن إيجارها يوميا يراوح بين 500-2000 ريال، حسب ماركة السيارة وسنة الموديل.وقال علي بغدادي «متعامل»: «كثير من مكاتب السيارات تطرح عروضا متنوعة تحفز المواطنين والمقيمين على استئجار السيارات، إلا أن أسعار التأجير اليومي قد تصل لأكثر من 120 ريالا، ولموديلات ليست بالجديدة».وأضاف أحمد النجدي (متعامل): «عيد الفطر يمثل موسما كبيرا لمكاتب تأجير السيارات، إذ ذهبت لأحد مكاتب السيارات الذي طرح عرضا عبر الإنترنت، إلا أني وجدت موظف المكتب يبلغني بأنه لا توجد سيارات للتأجير جميعها مؤجرة حاليا».وذكر محمد عطا (متعامل) أنه توجد مكاتب تأجير سيارات تطرح عروضا مؤقتة تصل نسبة الخصم بها إلى نحو 40 أو 50% لمدة 48 ساعة فقط، حتى تضمن إقبال المتعاملين عليها، ومن ثم ترفع الأسعار بعدها.من جهته، أوضح محمد إبراهيم (مسؤول بأحد مكاتب السيارات) أن الأعياد تمثل مواسم مهمة لجميع مكاتب السيارات، إذ يزداد الإقبال على التأجير للتمتع بالأعياد، إضافة إلى وجود زواجات في تلك الفترة، التي تتطلب وجود سيارات ذات أنواع وموديلات حديثة، خصوصا الأمريكية. وبين أنه مع رفع المملكة قيود السفر نشطت حركة تأجير السيارات، والمكاتب تحاول تعويض الفترة التي توقفت فيها عن العمل خلال أزمة كورونا.